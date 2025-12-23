El Papa León XIV llevará adelante su primera Navidad en el Vaticano recuperando tradiciones: como la celebración de la Misa de Navidad el día 25 de diciembre en la Basílica de San Pedro, algo que no hacían los pontífices desde 1994.

Las celebraciones —que estarán marcadas por el cierre de las puertas santas— comenzarán en la noche del 24 de diciembre, cuando el Pontífice presida a las 22.00 horas la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El horario supone un cambio respecto a los últimos años, ya que desde la pandemia esta Eucaristía se llevaba a cabo a las 19.00 horas. Antes de 2009 tenía lugar a medianoche, hasta que Benedicto XVI decidió adelantarla.

Recuperada tradición de la Misa de Navidad

La principal novedad llegará al día siguiente. El 25 de diciembre, a las 10.00 horas, León XIV celebrará también la Misa del día de Navidad en la basílica vaticana, una costumbre que no se repetía desde el pontificado de San Juan Pablo II. A continuación, a las 12.00, impartirá desde la logia central la tradicional bendición Urbi et Orbi.

El 31 de diciembre, el Papa presidirá a las 17.00 horas en San Pedro las Primeras Vísperas y el Te Deum, en acción de gracias por el año que termina. Ya en el nuevo año, el 1 de enero de 2026, solemnidad de Santa María Madre de Dios y LIX Jornada Mundial de la Paz, celebrará la Santa Misa a las 10.00 horas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El mensaje para esta Jornada Mundial de la Paz, titulado La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante, propone una visión que rechaza el miedo, las amenazas y las armas, y apuesta por una paz capaz de generar confianza, empatía y esperanza, traducida en un estilo de vida que excluya toda forma de violencia.

Uno de los momentos más significativos del calendario navideño llegará el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. A las 9.30 horas, León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y presidirá la Misa de clausura del Jubileo Ordinario 2025. En los días previos se habrán cerrado también las Puertas Santas de las otras basílicas papales: Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros.

Por segunda vez en la historia eclesial

Será la segunda vez en la historia que un Jubileo se cierra con un Papa distinto del que lo inauguró, como ocurrió en 1700, cuando Inocencio XII abrió el año santo y Clemente XI lo clausuró.

Las celebraciones navideñas concluirán litúrgicamente el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor. Ese día, el Papa presidirá en la Capilla Sixtina, a las 9.30 horas, la Misa y el bautismo de varios niños, hijos de empleados del Vaticano, siguiendo una tradición instaurada por San Juan Pablo II.

Un belén provida

El clima navideño ya se deja sentir en el Vaticano con el encendido del árbol y la inauguración del belén de la Plaza de San Pedro, actos presididos por Raffaella Petrini, presidenta del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano el lunes 15 de diciembre. Ese mismo día, León XIV recibió a los donantes del árbol y de los nacimientos instalados también en el Aula Pablo VI.

Especial atención ha suscitado el belén de este espacio, denominado Nacimiento Gaudium, procedente de Costa Rica. Hasta el 25 de diciembre presenta a la Virgen embarazada como símbolo de espera y esperanza.

Las figuras se apoyan sobre 28.000 cintas blancas con nombres o seudónimos de niños salvados del aborto, mientras que en la cuna, 420 cintas amarillas recogen mensajes de pequeños enfermos de un hospital.

Descanso en Castel Gandolfo

Tras la Navidad, el Papa tiene previsto trasladarse el 26 de diciembre a Castel Gandolfo para unos días de descanso, sin renunciar por ello a presidir los principales actos litúrgicos ni a encontrarse con los fieles en las grandes solemnidades. Además, los días 7 y 8 de enero reunirá en Roma a todos los cardenales del mundo en su primer consistorio ordinario desde el cónclave.



