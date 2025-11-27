



El Papa León XIV aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ankara-Esenboğa, dando inicio oficialmente a su primer viaje internacional.

Durante el vuelo hacia Turquía, el Santo Padre dirigió unas palabras en inglés a los periodistas que lo acompañaban, entre ellas un saludo especial a los estadounidenses con motivo del Día de Acción de Gracias , una de las fiestas más importantes del país norteamericano.

A su llegada a la capital turca , el Papa se desplazó al Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía. Antes de retirarse, quiso dejar un mensaje en el libro de honor, en el que escribió en inglés: “Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo abundante paz y prosperidad”.

Posteriormente, el Pontífice se trasladó al Palacio Presidencial para mantener una reunión a puerta cerrada con el presidente Recep Tayyip Erdogan, Aunque fue un encuentro privado y la Santa Sede no ha revelado los temas abordados, la sombra de la guerra en Ucrania estuvo presente de manera discreta.

La pasada semana, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitó Turquía para mantener contactos con las autoridades locales con el objetivo de impulsar negociaciones de paz y buscar una salida diplomática al conflicto derivado de la invasión rusa.

Después del encuentro, se reunió con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes pronunció el primer discurso de su Viaje Apostólico .

En su intervención, el Papa León XIV subrayó la importancia de la familia y la contribución de las mujeres a la vida social, y alertó del “engaño consumista” que convierte la soledad en negocio.

Tras despedirse de Ankara, el avión papal partió rumbo a Estambul y aterrizó pasadas las 19:00 (hora local), aproximadamente una hora más tarde de lo previsto.