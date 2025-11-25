El Papa León XIV sugirió el martes que la gente le “agradezca a alguien” este Día de Acción de Gracias y abordó las preocupaciones sobre la violencia en el Líbano antes de su viaje allí a finales de esta semana.

Hablando dos días antes de Acción de Gracias, el primer Papa nacido en Estados Unidos celebró lo que él llamó “esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa exhortó a todas las personas, no sólo a los estadounidenses, a aprovechar la ocasión “para reconocer que todos hemos recibido tantos dones, ante todo, el don de la vida, el don de la fe, el don de la unidad… y para dar gracias a Dios por los muchos dones que hemos recibido”.

León respondió a las preguntas de los periodistas mientras regresaba a Roma tras pasar un día en la villa papal de Castel Gandolfo.

El Papa León XIV habla con los periodistas tras pasar un día en la villa papal de Castel Gandolfo, el 25 de noviembre de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/CNA.

Está previsto que el Santo Padre inicie su primer viaje internacional como Papa el 27 de noviembre, una visita de seis días a Turquía y al Líbano. El viaje al extranjero es el cumplimiento de una promesa hecha por el Papa Francisco de visitar el Líbano, un país de mayoría musulmana. La inestabilidad regional y las crisis internas han golpeado al pequeño país, donde cerca de un tercio de la población es cristiana.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los periodistas le preguntaron a León si la violencia en el Líbano es motivo de preocupación.

“Siempre es una preocupación”, dijo el Papa. “Una vez más, invitaría a todas las personas a buscar maneras de abandonar el uso de las armas como forma de resolver problemas, y a reunirse, respetarse mutuamente, sentarse juntos a la mesa, dialogar y trabajar juntos en soluciones para los problemas que nos afectan”.

El Papa León XIV habla con los periodistas tras pasar un día en la villa papal de Castel Gandolfo, el 25 de noviembre de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/CNA.

En cuanto a un mensaje para Israel, el Papa dijo que del mismo modo anima a todas las personas “a buscar la paz, a buscar la justicia, porque muchas veces la violencia ocurre como resultado de injusticias. Y creo que tenemos que trabajar juntos, buscar una mayor unidad, el respeto para todas las personas y todas las religiones”.

El Papa León XIV sale de la villa papal de Castel Gandolfo el 25 de noviembre de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/CNA.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.