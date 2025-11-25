Las redes sociales se incendiaron la semana pasada con afirmaciones de que el Papa León XIV “organizó una rave” frente a la catedral de Santa Isabel en Košice (Eslovaquia). Las historias virales incluían imágenes de luces láser, música electrónica de baile y un sacerdote actuando como DJ. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Esto es lo que necesitas saber.

¿Qué fue el evento?

Un evento de música electrónica al aire libre frente a la emblemática catedral del siglo XIV de la ciudad fue organizado por la Arquidiócesis de Košice para celebrar el Jubileo de los Jóvenes y el 75 cumpleaños del arzobispo Bernard Bober. Tuvo lugar el 8 de noviembre e incluyó una Misa celebrada por Bober, quien es también el presidente de la Conferencia Episcopal Eslovaca, junto con el nuncio apostólico en el país, el arzobispo Nicola Girasoli.

¿Quiénes estuvieron presentes?

El artista principal fue el P. Guilherme Peixoto, de 51 años, un sacerdote portugués y DJ de música electrónica, que dirigió a los asistentes en una mezcla de música electrónica y espiritual. Peixoto también actuó en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa. “La música electrónica es un camino privilegiado para construir un mundo mejor”, ha dicho Peixoto.

Líderes católicos de Košice también asistieron al evento.

El P. Guilherme Peixoto, sacerdote y DJ, actúa en el escenario durante una feria en Coímbra (Portugal), el 4 de julio de 2024. Crédito: Felipe Amorim/Getty Images.

¿El Papa asistió u organizó la rave?

Contrariamente a los titulares sensacionalistas, el Papa León XIV no organizó ni asistió personalmente a una rave. En cambio, el Papa apareció en grandes pantallas LED mediante un mensaje en video previamente grabado, saludando a los jóvenes y ofreciendo su bendición apostólica: “Queridos jóvenes, con alegría los saludo, mientras se reúnen ante la espléndida Catedral de Košice, que es un corazón palpitante de fe y esperanza. Procedentes de diferentes naciones, pero unidos por la misma fe, su presencia es un signo tangible de la fraternidad y la paz que se infunden en nuestros corazones por la amistad con Cristo”.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

La presentación del DJ combinó música techno con fragmentos del mensaje del Papa e incluyó la interpretación de una pista inédita, “Queridos jóvenes”, que incorporaba frases pronunciadas por León en su discurso. Luces y láseres iluminaron la catedral, y la multitud —compuesta en gran parte por jóvenes— bailó en celebración. Según la cobertura de prensa de aquel momento, el objetivo del evento era conectar la fe con la cultura juvenil “promoviendo la inclusión, la tolerancia y el respeto en la pista de baile”.

El mensaje en video del Papa incluía un “amén” final, que fue integrado en la presentación musical. Aunque el Vaticano apoyó el evento, fueron el clero local y el sacerdote DJ quienes estuvieron a cargo de la organización y de acoger el encuentro.

Conclusión: Las afirmaciones de que “el Papa organizó o celebró una rave” exageran la realidad. El Vaticano apoyó el evento, el Papa dio una bendición grabada previamente, pero la rave en sí fue organizada y llevada a cabo por Peixoto y la Arquidiócesis de Košice. El Papa no asistió en persona ni fue DJ, pero su mensaje a los jóvenes y su bendición estuvieron en el centro de la celebración.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.