El Papa León XIV ha nombrado a Mons. Jozef Barlaš como nuevo subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, según informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El sacerdote eslovaco, hasta ahora funcionario de la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, se convierte así en la autoridad más joven de la Curia Romana en el organigrama actual.

Nacido el 7 de mayo de 1985 en Snina, entonces parte de Checoslovaquia, Barlaš cumplió 40 años en la víspera de la elección de León XIV, el 8 de mayo.

Con una trayectoria marcada por el servicio diplomático interno y por la gestión administrativa en el corazón del Vaticano, su nueva responsabilidad lo sitúa en uno de los dicasterios clave del pontificado, dedicado a la promoción de la dignidad humana, la justicia social, el cuidado de la creación y la atención a los más vulnerables.

Ordenado sacerdote para la archidiócesis de Košice, Barlaš realizó estudios avanzados en teología moral y doctrina social de la Iglesia, además de una especialización en relaciones internacionales.

Tras varios años de ministerio pastoral en parroquias y en la formación de seminaristas, fue llamado a Roma para continuar estudios y posteriormente incorporado al servicio de la Secretaría de Estado, donde desempeñó tareas vinculadas a la coordinación interdicasterial y a la redacción de documentos oficiales.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral —creado durante la reforma curial del Papa Francisco y considerado ahora uno de los ejes operativos del pontificado de León XIV— colabora estrechamente con conferencias episcopales, organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

El nuevo nombramiento refuerza la estructura directiva del dicasterio

Sustitución en el cargo: la transición tras Monseñor Ekpo

El anuncio se enmarca en una serie de ajustes en la Curia Romana iniciados por León XIV tras su elección. Mons. Barlaš sustituye en el cargo a Mons. Anthony Onyemuche Ekpo, un teólogo y canonista nigeriano de 44 años, a quien el Papa designó como nuevo asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

El prelado fue el primer asesor de Asuntos Generales que no procedía directamente de las filas de la Secretaría de Estado, aunque sí había prestado servicio en ella antes de ser designado subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Además de ese encargo, también ha sido nombrado nuevo subsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, reforzando así la estructura diplomática de la Santa Sede.

Además, a mediados de noviembre, el Papa León XIV designó a otro sacerdote nigeriano, el P. Edward Daniang Daleng, O.S.A., ex Consejero general y Procurador general de la Orden de San Agustín, como nuevo Vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia, un organismo clave en la organización de las ceremonias y audiencias del Pontífice.

Su primer gran nombramiento: su sucesor en el Dicasterio para los Obispos

En todo caso, su primer gran nombramiento tuvo lugar el 26 de septiembre. El Papa nombró a Filippo Iannone nuevo Prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo que Mons. Robert Prevost ocupaba antes de ser elegido Papa de convertirse en el Pontífice número 267.

También designó a Mons. Iannone, que hasta entonces era Prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Le acompañan esta tarea por un periodo de cinco años Ilson de Jesús Montanari en el cargo de secretario del Dicasterio e Ivan Kovač como subsecretario, a quienes el Papa ha confirmado en sus cargos.

Mons. Iannone tiene la responsabilidad de presentar al Papa los candidatos al episcopado, un puesto clave en la Iglesia católica.



