El Papa León XIV nombró a Mons. Filippo Iannone como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El arzobispo italiano era hasta ahora el responsable del Dicasterio para los Textos Legislativos y asumirá oficialmente su nuevo encargo el 15 de octubre de 2025.

El cargo que Mons. Iannone ocupará fue desempeñado desde el 2023 y hasta el cónclave de este año por el entonces Cardenal Robert Francis Prevost, elegido después como Papa León XIV.

El nuevo prefecto estará acompañado en su tarea por un equipo confirmado para un periodo de cinco años. Se trata del P. Ilson de Jesús Montanari, que será secretario del Dicasterio y el P. Ivan Kovač, como subsecretario.

Con este nombramiento, el Papa reorganiza una de las instituciones más influyentes de la Curia Romana, responsable de la selección de obispos en todo el mundo y de la relación directa con el episcopado latinoamericano a través de la Comisión Pontificia.

Como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, Mons. Iannone ha ayudado a dar forma a la normativa para minimizar la lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Por ejemplo, fue uno de los principales responsables de la extensión del sistema penal eclesiástico a los laicos a través de la actualización de Vos estis lux mundi.

Biografía

El arzobispo carmelita Filippo Iannone, de 67 años, nació en Nápoles el 13 de diciembre de 1957. En el pasado, Mons. Iannone también fue auxiliar del Cardenal Michele Giordano en Nápoles y, desde el 31 de enero de 2012, por voluntad de Benedicto XVI fue nombrado arzobispo vicerregente del cardenal Agostino Vallini en el Vicariato de Roma, en donde se ocupó de la reorganización de los tribunales eclesiásticos.

Entró a la orden de los carmelitas el 1 de agosto de 1976. Estudió Teología en la Pontificia Facultad de la Italia Meridional, en donde obtuvo el bachillerato en Teología. Después obtuvo el doctorado en la Universidad Lateranense. Obtuvo posteriormente el diploma en el tribunal de la Rota Romana de Abogado Rotal.

Ordenado sacerdote en 1982

Después de haber emitido la primera profesión como carmelita el 1 de octubre de 1977 y la solemne el 15 de octubre de 1980, fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1982.

Se ocupó de diferentes cuestiones dentro de la Orden y en la arquidiócesis de Nápoles. Fue defensor del vínculo del Tribunal regional campano de 1987 a 1990 y vicario judicial adjunto del Tribunal diocesano de Nápoles de 1990 a 1994. Ha sido profesor asociado de Derecho Canónico en la Pontificia Facultad Teológica de la Italia Meridional, profesor invitado en algunos institutos superiores de ciencias religiosas y en la Escuela de especialización en Derecho eclesiástico y canónico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Estudios Federico II de Nápoles.

El 19 de junio de 2009 Benedicto XVI lo nombró Obispo de Sora-Aquino-Pontecorvo. Desde 2018 era el Presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos y desde 2022 Prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos. Además, ha tenido varios puestos de responsabilidad en la Curia Romana. Fue nombrado secretario de la Comisión de Materias Reservadas; y miembro de varios otros dicasterios (para las Iglesias Orientales, del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; de las Causas de los Santos; del Clero; consultor del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica; miembro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica; y miembro del Colegio para el Examen de los recursos en materia de delitos reservados.