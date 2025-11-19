El Papa León XIV nombró este miércoles al sacerdote nigeriano Anthony Onyemuche Ekpo asesor para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Ekpo, de 44 años, sucede al P. Roberto Campisi, quien fue nombrado Observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO en septiembre. En su nuevo cargo, será responsable de supervisar las actividades de las organizaciones católicas internacionales vinculadas al Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El sacerdote, nacido en Nigeria, comenzó su servicio en la Santa Sede en 2016. Trabajó en la Sección de Asuntos Generales del Vaticano durante seis años, entre 2016 y 2023.

En 2023, el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para ayudar en el trabajo de su prefecto, el Cardenal Michael Czerny.

Epko agradeció a sus colegas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral “por su amistad y trabajo compartido durante estos años” y rezó por la gracia de desempeñar su nuevo cargo en la Secretaría de Estado con “alegría, pasión y dedicación”, informó Vatican News el miércoles.

“Mi deseo es poder colaborar con los superiores y empleados del dicasterio, para impulsar su visión y la misión de la Iglesia”, dijo Ekpo a Vatican News.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ordenado sacerdote para la diócesis de Umuahia, Nigeria, en 2011, Epko continuó su formación teológica en el extranjero.

En 2013 obtuvo un doctorado en teología sistemática de la Universidad Católica Australiana, así como un doctorado en derecho canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 2021.

Domina el inglés, el italiano, el francés y el idioma nigeriano igbo.

A principios de este mes, el Papa León XIII nombró al sacerdote nigeriano Edward Daniang Daleng, vicerregente de la Casa Pontificia, el segundo cargo más importante en la oficina del Vaticano que organiza las audiencias con el Papa.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA