El Papa León XIV ha nombrado al sacerdote nigeriano Edward Daniang Daleng O.S.A. nuevo Vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia, organismo de la Santa Sede que se encarga de organizar todas las audiencias —privadas, especiales, generales—, así como los encuentros privados con el Pontífice.

Esta entidad también dispone lo que se refiere a las ceremonias pontificias, a los ejercicios espirituales del Santo Padre, del Colegio Cardenalicio y de la Curia Romana. Además, se encarga de los preparativos necesarios cada vez que el Santo Padre sale del Palacio Apostólico a Roma o viaja por Italia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El P. Daniang ha sido Consejero General y hasta ahora ejercía como Procurador General de la Orden de San Agustín, a la que pertenece el Santo Padre. Al frente de este cargo, el sacerdote se encargaba de los asuntos relacionados con la Santa Sede, a excepción de los temas que corresponden al Postulador general.

Nacido el 4 de abril de 1977 en Yitla'ar, Kwalla, estado de Plateau (Nigeria), hizo su primera profesión en la Orden de San Agustín el 9 de noviembre de 2001 y sus votos solemnes el 13 de noviembre de 2004, a los 47 años.

Fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 2005 y obtuvo el Doctorado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana en 2012, con una tesis doctoral sobre el “Respeto por la dignidad y el cuidado de los pacientes con enfermedades incurables y terminales”.

En declaraciones a los medios vaticanos tras la elección del Papa León XIV, el P. Daniang aseguró que “África está en su corazón”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El sacerdote agustino destacó que el entonces P. Robert Prevost visitó las misiones africanas varias veces como prior general de los agustinos. “Para entender cuánto le importaba mi país – continuó el sacerdote – solo recuerden que después de convertirse en prior general el día de su 46 cumpleaños, el 14 de septiembre, ya estaba con nosotros en Nigeria en noviembre. Nunca faltó a un solo capítulo; siempre estuvo presente”, agregó.