Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

22 de noviembre de 2025
03:25 p. m.

Nov. 22, 2025
03:25 p. m.

El Papa León XIV nombró al sacerdote Elieser Antonio Rivero Barrios nuevo Obispo de San Fernando de Apure en Venezuela, quien sucede en el cargo a Mons. Alfredo Enrique Torres Rondón (75), cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

El nuevo Obispo de San Fernando de Apure

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Elieser Antonio Rivero Barrios nació en Carora, estado Lara, el 31 de agosto de 1975. Tiene 50 años.

Estudió Filosofía en la Universidad Santa Rosa de Lima en Caracas y Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico.

Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre del 2003, incardinándose en la Diócesis de San Felipe, según señala una nota de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: párroco en la parroquia Santa Teresa de Ávila (La Morita, San Felipe) entre 2003 y 2005. Desde el año 2008 hasta el presente, ha servido como párroco de Nuestra Señora de la Victoria del Prado de Talavera, en Nirgua, estado Yaracuy.

Las más leídas

1

2

3

4

5

Fue canciller de la Diócesis de San Felipe del 2003 al 2005; asesor diocesano de la pastoral familiar desde el 2015 hasta 2024, y capellán del Hospital Padre Oliveros de Nirgua entre 2011 y 2013.

Ha sido profesor de Derecho Canónico en el Instituto de Estudios Superiores «Divina Pastora» (Seminario de Barquisimeto) en los periodos 2009-2013 y 2018-2020.

En la Diócesis de San Felipe fue también Administrador Diocesano entre 2023 y 2025. Ha sido también vicario general de la diócesis.

Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.