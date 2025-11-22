El Papa León XIV nombró al sacerdote Elieser Antonio Rivero Barrios nuevo Obispo de San Fernando de Apure en Venezuela, quien sucede en el cargo a Mons. Alfredo Enrique Torres Rondón (75), cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

El nuevo Obispo de San Fernando de Apure

Elieser Antonio Rivero Barrios nació en Carora, estado Lara, el 31 de agosto de 1975. Tiene 50 años.

Estudió Filosofía en la Universidad Santa Rosa de Lima en Caracas y Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico.

Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre del 2003, incardinándose en la Diócesis de San Felipe, según señala una nota de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: párroco en la parroquia Santa Teresa de Ávila (La Morita, San Felipe) entre 2003 y 2005. Desde el año 2008 hasta el presente, ha servido como párroco de Nuestra Señora de la Victoria del Prado de Talavera, en Nirgua, estado Yaracuy.

Fue canciller de la Diócesis de San Felipe del 2003 al 2005; asesor diocesano de la pastoral familiar desde el 2015 hasta 2024, y capellán del Hospital Padre Oliveros de Nirgua entre 2011 y 2013.

Ha sido profesor de Derecho Canónico en el Instituto de Estudios Superiores «Divina Pastora» (Seminario de Barquisimeto) en los periodos 2009-2013 y 2018-2020.

En la Diócesis de San Felipe fue también Administrador Diocesano entre 2023 y 2025. Ha sido también vicario general de la diócesis.