Con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo (Venezuela), este martes 18 de noviembre, se dio a conocer el cronograma de actividades en el que participarán miles de personas de todo el país.

Cada noviembre, la ciudad de Maracaibo —capital del estado Zulia— se convierte en el corazón devocional de Venezuela, cuando los fieles católicos se reúnen para rendir honores a su patrona, conocida afectuosamente como “la Chinita”.

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá precisó que las actividades religiosas comenzarán este domingo 16 de noviembre, con una Misa solemne a las once de la mañana, oficiada por Mons. Benito Adán Méndez, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela.

El lunes 17 de noviembre, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la Eucaristía con las Vísperas Solemnes. Luego, antes de la medianoche la sagrada reliquia de La Chinita saldrá hasta el pórtico del templo para cantar la Salve. Repicarán las campanas de la basílica y también se cantarán las mañanitas.

Martes 18 de noviembre, Solemnidad de Nuestra Señora de Chiquinquirá

El martes 18 de noviembre la Basílica de La Chinita celebrará una Misa a medianoche. Luego, desde las dos de la madrugada, tendrá lugar una Misa por hora hasta las diez de la mañana. Las actividades centrales serán:

4:00 p.m. — Santo Rosario.

5:00 p.m. — Solemne Eucaristía, oficiada por Mons. José Luis Azuaje, Arzobispo de Maracaibo, acompañado de todo el clero local y de otras diócesis venezolanas.

Durante la Misa solemne se consagrará a todo el pueblo zuliano a la protección de la Virgen de Chiquinquirá.

En octubre, el P. Nedward Andrade, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, explicó que este año las celebraciones en honor a “la Chinita” también servirán para profundizar en la devoción a los primeros santos del país, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que fueron canonizados el 19 de octubre.

La Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

La devoción a la Chinita en el estado Zulia se remonta hasta el año 1709. Desde ese entonces, los marabinos no sólo le dedican estos días de noviembre a su patrona, sino que le encomiendan su vida entera.

Cuenta la historia que el 18 de noviembre de aquel año, un grupo de mujeres lavaba ropa en las orillas del Lago de Maracaibo, cuando en plena faena una de ellas vio una tablita de madera flotando entre las olas.

La señora tenía por nombre María Cárdenas, quien la tomó, la llevó a su casa y la usó para tapar una tinaja. Luego, mientras la limpiaba, se dio cuenta de que era una imagen religiosa y la colgó en la pared.

Un día, en la casa de Cárdenas se escucharon golpes y surgió un destello de luz del retablo que iluminaba todo el lugar. La anciana salió a la calle gritando “¡Milagro,milagro!”. Entonces todos los vecinos llegaron y vieron la imagen de una Virgen mestiza.

La Virgen fue llevada hasta la antigua ermita de San Juan de Dios, construida en 1686. Hoy ahí se levanta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.