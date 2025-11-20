La Diócesis de Zamora, conocida por ser la tierra natal del joven mártir cristero San José Sánchez del Río, tendrá un nuevo obispo. Este jueves, el Papa León XIV nombró a Mons. Joel Ocampo Gorostieta, de 62 años, como nuevo pastor de esta Iglesia particular.

El anuncio fue publicado en el Boletín de la Santa Sede y confirmado por la Nunciatura Apostólica en México a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que expresó su cercanía y deseos de un fecundo ministerio episcopal para el prelado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el mismo comunicado se informó que el Papa aceptó la renuncia de Mons. Javier Navarro Rodríguez, de 76 años, al gobierno pastoral de la diócesis.

Una diócesis marcada por la historia cristera

La Diócesis de Zamora, que atiende a cerca de 1,3 millones de católicos, es un territorio profundamente marcado por la Guerra Cristera, periodo de persecución contra la Iglesia Católica en México en la primera mitad del siglo XX. En esta región nació y entregó la vida San José Sánchez del Río, canonizado en 2016 por el Papa Francisco.

El joven mártir nació en Sahuayo, perteneciente a la Diócesis de Zamora, Michoacán, en 1913 y, en plena persecución religiosa, pidió unirse al grupo de los cristeros como ayudante y portaestandarte.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En febrero de 1928 fue capturado, brutalmente torturado y asesinado por negarse a renunciar a su fe. Su testimonio, ejemplo de fortaleza y convicción cristiana, fue clave en su posterior canonización, sustentada por un milagro atribuido a su intercesión.

En el territorio de la Diócesis de Zamora se encuentra también el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, un templo de estilo gótico que conserva en una de sus paredes marcas de bala del paredón de fusilamiento utilizado contra cristeros durante ese periodo.

¿Quién es Mons. Joel Ocampo Gorostieta?

Mons. Joel Ocampo Gorostieta nació el 21 de agosto de 1963 en Melchor Ocampo, municipio de Tuzantla, Michoacán.

Ingresó al Seminario Diocesano de Tacámbaro y fue ordenado sacerdote el 15 de abril de 1989. Cuenta con una licenciatura en Teología del Matrimonio y de la Familia por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

El 2 de abril de 2019, el Papa Francisco lo nombró Obispo de Ciudad Altamirano. Desde 2021 se ha desempeñado además como responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral del Trabajo en la CEM.

El 20 de noviembre de 2025, el Papa León XIV lo nombró Obispo de la Diócesis de Zamora, donde iniciará un nuevo capítulo en su servicio pastoral.