El Papa León XIV nombró Arzobispo de Keewatin-Le Pas (Canadá) al sacerdote de origen indio Susai Jesu, O.M.I., miembro de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, hasta ahora consejero provincial y párroco de Sacred Heart of the First Peoples (Sagrado Corazón de las Primeras Naciones) de la Arquidiócesis de Edmonton.

El arzobispo electo “será ordenado a finales de enero en la Catedral de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en The Pas, Manitoba”, según señala una nota de la Arquidiócesis de Keewatin-Le Pas.

“Es una experiencia que me llena de humildad recibir el llamado de Dios para servir como obispo. Comprendo profundamente que Dios elige a los débiles para fortalecerlos en la fe y el amor. Mi corazón rebosa de gratitud y alegría”, indicó el arzobispo electo.

Mons. Susai Jesu, Arzobispo electo de Keewatin-Le Pas (Canadá). Crédito: Arquidiócesis de Edmonton.



“Agradezco al Arzobispo Emérito Sylvain Lavoie, OMI, quien me invitó a servir a las Primeras Naciones en Canadá, y a los Oblatos que trajeron a un joven misionero a este país. Me brindaron una orientación esencial para el ministerio en Canadá y una excelente formación en consejería”, continuó.

“También estoy agradecido —subrayó Jesu— a mis padres y a mi familia, especialmente a mi difunta madre, cuyas constantes oraciones para que me convirtiera en sacerdote se han visto cumplidas, e incluso más”.

¿Quién es el nuevo Arzobispo de Keewatin-Le Pas en Canadá?

El nuevo Arzobispo de Keewatin-Le Pas en Canadá es el sacerdote Susai Jesu, O.M.I., nacido el 17 de mayo de 1971 en Pushpavanam, India. Tiene 54 años.

Tras estudiar Filosofía en el Pontifical Athenaeum Dharmaram Vidya Kshetram de Bangalore y Teología en el Khrist Premalaya Institute of Theology de Ashta, obtuvo un máster en Asesoramiento Pastoral en la Saint Paul University de Ottawa.

Hizo su profesión perpetua en los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en el año 2000 y fue ordenado sacerdote el 27 de julio de 2000.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: vicario parroquial en Balaghat, Madhya Pradesh (2000-2002); párroco en Surala Kappa, norte de la India (2002-2005); vicario parroquial en Kombadimadurai, Tamil Nadu (2005-2007); párroco de St. Gertrude en Pelican Narrows y de Our Lady of Seven Sorrows en Sandy Bay (2009-2015); párroco de Sacred Heart of the First Peoples en Edmonton (desde 2017); consejero provincial (desde 2019).

En 2022, dio la bienvenida al Papa Francisco a la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos en Edmonton, durante la visita del Santo Padre a Canadá y contribuyó al trabajo del comité organizador local.