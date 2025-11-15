Este sábado, el Papa León XIV recibió en audiencia a Mons. Pierre Goudreault, Obispo de Sainte-Anne-de-la-Pocatière y presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos.

Durante el encuentro, el Santo Padre donó 62 piezas de las colecciones etnológicas de los Museos Vaticanos al episcopado canadiense. A Mons. Goudreault le acompañaron Mons. Richard Smith, Arzobispo de Vancouver, y el P. Jean Vézina, Secretario General de los obispos canadienses.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Es un acto de compartir eclesial, con el cual el Sucesor de Pedro confía a la Iglesia en Canadá estos objetos, que dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”, según señala la Oficina de Prensa del Vaticano.

En julio de 2022, el Papa Francisco visitó Canadá. A lo largo del viaje, el fallecido Pontífice dejó un mensaje de reconciliación y subrayó la necesidad de "empezar de nuevo" mirando juntos a Cristo crucificado.

A lo largo de su viaje, expresó su vergüenza y pesar por el papel que desempeñó la Iglesia Católica en la gestión de muchos de los internados para niños indígenas patrocinados por el Gobierno del país.

Estos internados, que funcionaron hasta finales de la década de 1990, tenían entre sus objetivos erradicar aspectos de la cultura, la lengua y las prácticas religiosas indígenas. Antiguos alumnos han descrito malos tratos e incluso abusos en los internados.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según una investigación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, realizada entre 2008 y 2015, entre 4 mil y 6 mil estudiantes murieron por negligencias o como resultado de abusos en las diferentes escuelas residenciales. Sin embargo, en 2023 los obispos católicos exigieron que se presenten pruebas sobre los niños indígenas desaparecidos en las escuelas residenciales, lamentando que se haya extendido una “mentira” sobre este tema en el país.

En cambio, numerosos mártires jesuitas fueron asesinados por pueblos indígenas en América del Norte. Sobre el tema, expertos han asegurado que la Iglesia Católica no solo tiene el derecho sino el deber de evangelizar, también a estos pueblos indígenas.

La reunión de este 15 de noviembre, según la Santa Sede, concluye así “el camino iniciado por el Papa Francisco a través de su Viaje Apostólico a Canadá en 2022, las diversas audiencias con comunidades indígenas y la publicación de la Declaración sobre la Doctrina del Descubrimiento en 2023”.

Ese año, el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano señalaron que la llamada "Doctrina del descubrimiento", que habría sido utilizada por los colonizadores europeos para justificar sus acciones con los pueblos indígenas, no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica.

Los organismos vaticanos precisaron entonces que "muchos cristianos han cometido actos de maldad contra las poblaciones indígenas, por los cuales los Papas recientes han pedido perdón en numerosas ocasiones".

Signo concreto de “diálogo, respeto y fraternidad”

Los 62 objetos donados proceden de diversas comunidades indígenas y forman parte de la colección recibida durante la Exposición Misionera Vaticana de 1925, promovida por el Papa Pío XI durante el Año Santo para dar testimonio de la fe y la riqueza cultural de los pueblos.

“El Santo Padre León XIV deseó que este obsequio representara un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad. Es un acto de compartir eclesial, con el cual el Sucesor de Pedro confía a la Iglesia en Canadá estos objetos, que dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”, precisa la Santa Sede.

“Enviados a Roma por misioneros católicos entre 1923 y 1925, estos objetos pasaron a formar parte del Museo Etnológico Misionero Letrán, que más tarde se convirtió en el Museo Etnológico Anima Mundi de los Museos Vaticanos”, añade.

El obsequio del Papa León se enmarca en el Año Jubilar 2025. Todas las piezas están acompañadas por información de los Museos Vaticanos “que certifica su procedencia y las circunstancias de su traslado a Roma para la Exposición de 1925”.

“Fueron entregadas a la Conferencia Episcopal Canadiense, la cual, en un espíritu de leal cooperación y diálogo con la Dirección de Patrimonio Cultural del Estado de la Ciudad del Vaticano, se ha comprometido a garantizar su adecuado cuidado, promoción y conservación”, concluye el Vaticano.