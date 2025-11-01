El Papa León XIV nombró como nuevo Obispo de Hamilton (Canadá) a Mons. Józef A. Dąbrowski, CSMA, quien era hasta ahora Obispo de Charlottetown.

El prelado sucede a Mons. David Douglas Crosby (76), OMI, cuya renuncia ha sido aceptada por haber superado la edad de jubilación de los obispos, 75 años.

“Me siento profundamente honrado y agradecido por el llamado del Santo Padre a servir a la Iglesia como Obispo de la Diócesis de Hamilton en Ontario. Al mismo tiempo, me embarga una sensación de sorpresa y asombro, ya que he servido con alegría en la Diócesis de Charlottetown durante tan solo dos años”, indicó el obispo Dabrowski en una nota publicada en el sitio web de la Diócesis de Charlottetown.



“Un obispo está llamado a ser padre espiritual de aquellos que están bajo su cuidado. Mi oración hoy es que el Señor me conceda la gracia de ser siempre un servidor bueno, compasivo y humilde”, destacó el obispo.

“Acepto este nuevo nombramiento con confianza en el plan de Dios, seguro de que el Señor pronto enviará un nuevo pastor para continuar sirviendo a la maravillosa Diócesis de Charlottetown”, resaltó.

Józef A. Dąbrowski nació el 17 de julio de 1964 en Wysoka Strzyżowska, Polonia, en la diócesis de Rzeszów. Tiene 61 años.

Tras ingresar en la Congregación de San Miguel Arcángel (Micaelitas), estudió filosofía y obtuvo una maestría en teología en el Instituto Teológico de San Pedro en Viterbo (Italia).

Fue ordenado sacerdote el 4 de mayo de 1991 en esa misma ciudad italiana.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos en Canadá: vicario parroquial de Nuestra Señora de Częstochowa, London (1992-1993); vicario parroquial de San Miguel y Capellán del Instituto Católico Cardenal Carter en Leamington (1993-1996); vicario parroquial de San Pío X y Capellán del Instituto Santo Tomás de Aquino en London (1996-1997); subdirector espiritual del Seminario de San Pedro en London (2002-2003).

Según señala la Oficina de Prensa del Vaticano, el 19 de junio de 2013 fue nombrado primer Superior de la recién formada Viceprovincia Michaelita “Santa Kateri Tekakwitha” para América del Norte.

Fue designado Obispo Auxiliar de London el 31 de enero de 2015. El 2 de abril de 2023 fue nombrado Obispo de Charlottetown.

La diócesis de Charlottetown señala que como miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, el prelado ha sido copresidente católico del Diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica (Comisión Episcopal para la Unidad de los Cristianos), miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización y la Catequesis, y miembro del Comité Permanente para la Familia y la Vida.

El obispo Dabrowski habla inglés, polaco, italiano y español. Ha estudiado también francés, ruso y latín.