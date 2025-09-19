La legalización de la asistencia médica para morir (MAID por sus siglas en inglés) ha causado en Canadá tasas desproporcionadamente altas de muerte prematura entre los grupos vulnerables, según un informe reciente de Cardus Health.

Cardus Health, una organización que busca promover un sistema social que apoye la muerte natural y ayude a las instituciones a atender a pacientes que se acercan al final de su vida, elaboró ​​un informe de investigación que evalúa el suicidio asistido en Canadá.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El informe In Contrast to Carter: Assisted Dying’s Impact on Canadians with Disabilities (En contraste con Carter: El impacto de la muerte asistida en los canadienses con discapacidad), examina si se cumplen las expectativas de la MAID establecidas en el caso Carter vs. Canadá, presentado ante la Corte Suprema de Columbia Británica.

En 2012, el tribunal concluyó en Carter vs. Canadá que se podía adoptar en el país un programa de muerte médicamente asistida con las debidas garantías, que no creara “un mayor riesgo” ni un impacto “excesivo” en los grupos vulnerables, ni afectara desproporcionadamente su derecho a la vida.

Las salvaguardas establecían que el suicidio asistido por un médico se destinaría principalmente a personas con enfermedades terminales, que los médicos examinarían cuidadosamente las solicitudes de MAID para personas con discapacidad o depresión, y que quienes se sintieran una carga, estuvieran socialmente aislados o padecieran enfermedades neurológicas estarían protegidos mediante un riguroso proceso de revisión.

El informe Cardus concluyó que Canadá no ha cumplido estas expectativas y que “las salvaguardas no se han materializado”. Para ello se basó en datos de Health Canada, la autoridad independiente de Quebec para la supervisión de pacientes terminales, la Oficina del Jefe Médico Forense de Ontario, estudios médicos revisados ​​por pares e informes públicos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En 2021, Canadá amplió la posibilidad de acceder al MAID a pacientes con enfermedades no terminales y con discapacidad, lo que resultó en 223 muertes por suicidio asistido de personas con enfermedades no terminales en 2021, 463 en 2022 y 622 en 2023.

El informe destacó que, entre 2019 y 2023, al menos el 42% de todas las muertes por MAID fue de personas que requirieron servicios por discapacidad. Esto incluyó a más de 1.017 personas que requirieron servicios por discapacidad, pero que no los recibieron.

La investigación reveló que las muertes por suicidio asistido de quienes "requirieron servicios por discapacidad y los recibieron" aumentaron cada año. En 2019, 2.223 personas de esta categoría murieron por suicidio asistido. La cifra aumentó a 3.219 en 2020, 4.278 en 2021, 4.819 en 2022 y 5.181 en 2023.

Las muertes de quienes "solicitaron servicios por discapacidad y no los recibieron" también experimentaron aumentos sustanciales. En 2019, 87 personas de este grupo murieron por suicidio asistido en Canadá. Para 2023, la cifra había ascendido a 432.

El informe señaló: "Quienes murieron por MAID tenían más probabilidades de haber vivido con una discapacidad que quienes no murieron por MAID, a pesar de que ambos grupos presentaban afecciones médicas similares y experimentaban una disminución de sus capacidades".

Según el informe, las personas que padecen enfermedades mentales también mueren por suicidio asistido a tasas desproporcionadas.

Un estudio sobre muertes por suicidio asistido entre 2016 y 2019 en un centro de atención de Toronto encontró que las personas que solicitaron MAID presentaban altas tasas de “comorbilidad psiquiátrica”, lo que significa que se les había diagnosticado dos o más trastornos de salud mental. De 155 pacientes que solicitaron MAID, 60 (39%) presentaban una comorbilidad psiquiátrica documentada, comúnmente depresión.

Según los proveedores de MAID en 2023, casi la mitad de los pacientes (45,3%) que fallecieron por suicidio asistido informaron sentirse una carga para sus familiares, amigos o cuidadores, un 10% más que en 2022. En 2023, el aislamiento y la soledad fueron reportados como una fuente de sufrimiento por el 22% de los que recibieron MAID, un 5% más que en 2022.

La investigación encontró un número desproporcionadamente alto de personas con trastornos neurológicos, incluida la demencia, fallecieron por suicidio asistido entre 2019 y 2023.

En 2023, casi el 15% de las personas que fallecieron por MAID tenían una afección neurológica como enfermedad que calificaba. El estudio reveló que, en 2019, 589 personas con enfermedades neurológicas fallecieron por suicidio asistido, cifra que aumentó a 775 en 2020, 1.249 en 2021, 1.666 en 2022 y 2.279 en 2023.

En 2023, 241 personas con demencia fallecieron por suicidio asistido, y en 106 de los casos, la demencia era la única enfermedad subyacente.

Según el informe, Canadá ampliará en 2027 la asistencia médica para morir a personas con una enfermedad mental, por lo que se espera que aumente aún más el número de personas con enfermedades no terminales que busquen la muerte médicamente asistida.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.