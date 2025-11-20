Este lunes arrancó el primer juicio en España contra 21 personas provida acusadas de rezar frente a un centro de abortos en Vitoria-Gasteiz, País Vasco.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2022, cuando los voluntarios de la campaña internacional de ayuno y oración “40 días por la vida” se situaron en los alrededores del centro de abortos Askabide para rezar por las madres y sus hijos, mientras sostenían un cartel con el mensaje “No estás sola, estamos aquí para ayudarte”.

El centro denunció al grupo provida por un presunto delito de coacciones, acogiéndose a la reciente reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, impulsada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para “penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo” y que entró en vigor el 13 de abril de 2022.

El juzgado de lo penal número 1 es el responsable de llevar este caso, efectuado por primera vez en España —donde el aborto ha renacido en el debate público ante la pretensión de elevarlo a derecho constitucional– y que pone en jaque la libertad de expresión y de conciencia.

En la segunda sesión de la vista oral, que tuvo lugar el martes 19 de noviembre, el fiscal confirmó la petición de cinco meses de prisión para los acusados, que podrían subsanarse con 100 días de trabajos comunitarios. Además, el centro abortista reclama 20.000 euros por un supuesto “perjuicio” por orar en la vía pública.

Los acusados han defendido su inocencia e insistido en que se limitaban a rezar el Rosario en silencio o en voz baja y de forma pacífica, sin interactuar con las mujeres y con la única intención de orar. La defensa solicita la libre absolución e insiste en que las 21 personas hicieron uso de su libertad de expresión.

Este jueves se presentarán los informes finales de las partes, y se brindará a los acusados la oportunidad de pronunciarse nuevamente. Tras esto, el caso quedará visto para sentencia.

Este juicio trae a memoria el reciente informe publicado por el Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europe), que alerta del alarmante aumento de la violencia contra cristianos en el continente.

Más allá de los ataques físicos, el informe documenta una creciente presión legal y social, como la persecución de personas por rezar en silencio frente a los abortorios.

Sobre las iniciativas de oración impulsadas por grupos provida, Mons. Joan Planellas, Arzobispo de Tarragona, afirmó recientemente que suponen “una ideologización” y una “banalización” de la oración. “No estoy de acuerdo con esto, porque ¿qué ganas con esto?”, afirmó en declaraciones al diario Público.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, lamentó en su discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria que “la sociedad occidental ha escondido completamente la cuestión del aborto bajo la alfombra” y que “la tragedia de 73 millones de abortos al año en el mundo, cien mil en España, se ha normalizado”.