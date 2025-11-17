Los ataques incendiarios contra iglesias en Europa casi se duplicaron en 2024, como parte de un aumento de los crímenes de odio anticristianos que incluyeron 274 agresiones personales y el asesinato de un monje español de 76 años, según un nuevo informe publicado este lunes por el Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europe), con sede en Viena.

El informe documentó 2.211 crímenes de odio anticristianos en Europa en 2024, con 94 ataques incendiarios contra iglesias, casi el doble de los registrados en 2023.

El lanzamiento oficial del informe tendrá lugar el martes 18 de noviembre, en el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Libertad de Religión, Creencias y Conciencia. OIDAC Europe elaboró el informe utilizando cifras oficiales de la policía, estadísticas de la OSCE/ODIHR y su propia documentación de casos.

Las cifras oficiales no muestran la magnitud total

El aumento de los ataques incendiarios es especialmente notable: un total de 94 incidentes apuntaron a iglesias y otros sitios cristianos, un tercio de ellos en Alemania.

Francia, Reino Unido, Alemania, España y Austria registraron el mayor número de incidentes anticristianos en general. Aunque la mayoría de los ataques estuvo dirigida contra lugares de culto, OIDAC Europe registró 274 ataques personales contra cristianos en 2024, incluidos agresiones y amenazas.

Entre los hallazgos del informe se encuentran varios casos graves, como el asesinato de un monje de 76 años en España en noviembre de 2024 y la casi destrucción de una iglesia histórica en Saint-Omer (Francia), tras un incendio en septiembre de 2024.

La directora ejecutiva, Anja Tang, enfatizó que las cifras representan “actos muy concretos de vandalismo contra iglesias, incendios y agresiones físicas que afectan profundamente a las comunidades locales”, advirtiendo que las estadísticas oficiales aún subestiman la magnitud del problema.

Nuevas encuestas en Polonia y España revelan que casi la mitad de los sacerdotes ha sufrido agresiones. Sin embargo, la gran mayoría nunca denuncia estos incidentes ante la policía.

“Si la mitad del clero católico experimenta agresiones en un país de mayoría católica, la hostilidad hacia los cristianos ya no puede tratarse como un fenómeno marginal”, señaló Tang.

Cristianos bajo presión social en Europa

Más allá de los ataques físicos, el informe documenta una creciente presión legal y social sobre los cristianos en Europa entre 2024 y 2025.

Entre los ejemplos se incluyen la persecución de personas por rezar en silencio en las llamadas “zonas de seguridad” cerca de centros de aborto en el Reino Unido; el proceso en curso por ‘discurso de odio’ contra la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen por citar la Biblia; y el caso laboral de gran repercusión de la profesora británica Kristie Higgs . El Tribunal de Apelación, en febrero de 2025, terminó reconociendo que las convicciones cristianas de Higgs constituyen creencias legalmente protegidas.

“Estos patrones subrayan la necesidad urgente de fortalecer la protección de la libertad de religión o de creencias en Europa, incluida la libertad de expresar y debatir convicciones basadas en la fe en el espacio público sin temor a represalias o censura”, afirmó Tang.

En sus recomendaciones, OIDAC Europe pide una acción más fuerte y coordinada por parte de la Unión Europea. Esto incluye nombrar a un coordinador de la UE para combatir el odio anticristiano, similar a los mandatos existentes contra el antisemitismo y el odio antimusulmán.

La organización también insta a los gobiernos a implementar la nueva guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Understanding Anti-Christian Hate Crimes and Addressing the Security Needs of Christian Communities (Comprender los crímenes de odio anticristianos y abordar las necesidades de seguridad de las comunidades cristianas), y a convertir la recolección sistemática y comparable de datos sobre crímenes de odio contra cristianos en una prioridad clave.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



