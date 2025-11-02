Una iniciativa para cuidar la vida de las madres gestantes y los niños por nacer avanza actualmente en el Concejo de Bogotá (Colombia) y podría superar su segundo debate en los próximos días.

Se trata del Proyecto Acuerdo 340 del 2025 presentado por la concejal Clara Sandoval, del Partido Liberal, que crea la Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, que alienta “un conjunto de acciones, medidas y estrategias para atender, proteger, acompañar y garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer respecto a la maternidad, el embarazo y el derecho a la vida”.

De acuerdo al texto, el objetivo es asegurar a las mujeres alternativas al aborto, para que puedan tomar decisiones basadas “en la información completa, clara y oportuna, sin atentar contra la voluntad ni capacidad de decisión de la madre”.

“Esta atención será brindada de manera oportuna y eficaz con un enfoque prioritario en la salud mental” durante “las diferentes etapas de la gestación, el parto y postparto”, señala.

No es como lo han presentado algunos medios

En declaraciones a ACI Prensa, Carol Borda del equipo de la concejal Clara Sandoval, aclaró que el Acuerdo 340 no es como lo han presentado algunos medios de comunicación, pues no plantea “un examen mental” previo a las mujeres que piden un aborto.

“Es falso en el sentido que lo expresan algunos medios, en los cuales plantean un examen mental. Lo que busca el proyecto es que haya acciones robustas en materia de salud mental de carácter preventivo a mujeres gestantes, ya que en esta etapa muchas enfrentan dificultades como depresión durante el embarazo”, indicó.

“Y que en el caso que parezca estar inmersa en la causal de salud mental de la madre, no se le ofrezca solo aborto, sino una alternativa en materia de salud mental. Eso realmente favorece la libertad de decisión. Porque actualmente tenemos un Estado que hace más fácil acceder al aborto y no hay opciones orientadas hacia la vida realmente fuertes y atractivas para que las mujeres las tomen”, añadió.

La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales en su sentencia C-355 del 2006 —por malformación del feto, violación, y cuando el embarazo “constituya peligro para la vida o la salud de la mujer”— y lo liberalizó hasta las 24 semanas de gestación con su fallo 055 del 2022.

Sin embargo, también se puede abortar luego de ese periodo bajo las condiciones de la sentencia del 2006.

Borda dijo que el Acuerdo 340 se enfoca “en salud mental porque, indiscutiblemente, es la principal razón por la cual las mujeres acceden a un aborto, especialmente en el marco denlas tres causales”.

El aborto en Bogotá

Sobre el panorama del aborto en Bogotá, la miembro del equipo de la concejal Sandoval dijo que los datos son precarios “debido a un gran subregistro en la información”.

“Sin embargo, las cifras reales que tenemos por parte del Distrito confirman 12.050 abortos en el primer semestre del 2024. Sin contar lo realizados en instituciones como Profamilia y Oriéntame, que consideramos que representan más del 80% de los abortos practicados y quienes afirmaron haber practicado más de 150.000 abortos en Colombia”, indicó Carol Borda.

En ese sentido, de ser aprobado, dijo que el Distrito de Bogotá deberá “fortalecer la opción de la vida y la atención en salud mental, la cual no solamente puede conllevar a aborto, sino también trastornos o enfermedades mentales”. Borda señaló que en la capital colombiana “cada dos días una mujer gestante está considerando en acabar con su vida, según Saludata”.

Sobre la posible aprobación del proyecto, Carol Borda asegura que cuentan “con la Bancada por la Vida y la Libertad, quienes han manifestado su apoyo y acompañamiento con ponencias positivas desde el inicio”.