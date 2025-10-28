Organizaciones provida de Colombia han exigido al presidente Gustavo Petro que no permita que el país sea sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025), cuyo programa incluye la promoción abierta del aborto.

La ICFP 2025 está programado para llevarse a cabo del 1 al 7 de noviembre en Bogotá. Dentro de las sesiones está el Diálogo mundial sobre aborto seguro (Global Safe Abortion Dialogue).

En su sitio web afirma que esta sesión “será una oportunidad crucial para que la comunidad global del aborto se reúna para compartir ideas y elaborar un plan de acción claro y unificado que profundice nuestros esfuerzos colectivos para promover los derechos y el acceso al aborto”.

Asimismo, la ICFP 2025 también promueve una educación sexual integral que incluya “los derechos sexuales y reproductivos” y contempla una sesión titulada Las feministas dan forma al futuro del acceso al aborto a través del aborto autogestionado.

Por ello, en un comunicado difundido por la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, las organizaciones provida expresan que no comprenden cómo, si el lema del gobierno de Petro es “Gobierno de la vida”, termina siendo “uno de los más importantes patrocinadores de este evento”.

Las organizaciones provida señalan que la ICFP reunirá a “cerca de 4.000 asistentes para impulsar y profundizar todos los tipos de aborto provocado (quirúrgico y químico), así como los métodos de esterilización masiva a través del uso de anticonceptivos de todo tipo, esterilizaciones quirúrgicas y hormonización”.

“Profamilia de Colombia, sucursal de la IPPF (International Planned Parenthood Federation) es también uno de los anfitriones y patrocinadores del evento”, añaden. En febrero, Profamilia aseguró que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en sus clínicas y que en 2024 fueron “más de 56.000”.

Las organizaciones provida denunciaron que esto “es en estricto sentido un genocidio contra el grupo de población de los bebes por nacer de Colombia” y que contribuye con la crisis de natalidad que enfrenta el país. “Solo entre el 2023 y 2024 tuvimos 70.000 nacimientos menos y 80.000 abortos legales, según el DANE en su último informe”, aseguran.

Por todo ello, exigen al gobierno de Petro que “no permita se realice este congreso mundial de aborto y esterilización (ICFP 2025) en Colombia”, ni aporte ningún tipo de financiamiento.

Además, piden “que se exija una indemnización a Profamilia e IPPF por los miles de abortos y esterilizaciones realizados, y reconocidos por ellos, en los últimos 60 años contra los colombianos, lo que nos han sumido en la grave crisis de población que hoy padecemos”.

El comunicado también se dirige a la Alcaldía de Bogotá para exigirle que haga “todo lo que esté a su alcance para impedir se realice esta cumbre que atenta contra la población de la ciudad y del país”.

“Los ciudadanos de Colombia utilizaremos todas las vías democráticas y legales para su cumplimiento”, afirman los firmantes, entre los que están 40 Días por la Vida Colombia, Fundación Derecho a Nacer, Proyecto Esperanza, Coalición por la Vida Colombia y otros.