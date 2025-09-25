El Obispo de Pasto (Colombia), Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro, advirtió que el aborto y la eutanasia no son actos dignos, sino que atentan contra la vida de personas cuya dignidad están en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.

El prelado hizo esta aclaración durante la Misa por la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, en la que animó a acercarse a la Virgen María, quien es “la compañera de todos aquellos que buscan dignidad y libertad”.

El obispo denunció que para muchos hoy la palabra dignidad “significa sacar de su lugar a Dios” y convertirse “en el propio creador de sus normas y de sus límites”.

La humanidad “ha olvidado que la dignidad que tiene le viene de ser imagen y semejanza de Dios”, señaló. Hoy se habla “del respeto por la vida, pero sólo de ciertas vidas”, expresó.

En ese sentido, aclaró que “no puede ser digno eliminar la vida de quien aún no ha nacido simplemente porque incomoda” y porque “eludimos la responsabilidad de nuestra irresponsable manera de vivir nuestra sexualidad”.

“No podemos llamar dignidad a elegir cuando tenemos que morir. Muerte digna es vivir como Dios lo ha querido y morir como Dios lo ha querido”, añadió.

El Obispo de Pasto reiteró que para los cristianos “dignidad significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dignidad significa vivir bajo el proyecto y la voluntad de Dios sin pretender suplantarlo”.

Mons. Cárdenas Toro alentó a los católicos a “recuperar el verdadero sentido de la dignidad, lo que significa desde nuestra fe y desde lo que Dios nos ha revelado”.

Para ello, el prelado los animó a mirar a María al pie de la cruz. “Esa hermosa escena en el calvario: una mujer digna, adolorida con el corazón roto, pero digna. Estaba de pie, no derrotada”, señaló.

Las palabras del Obispo de Pasto llegan días después que el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —que está a favor de la eutanasia—, asegurase en un informe que entre el 2015 y 2024 se han practicado 1.044 eutanasias en Colombia, con un aumento considerable en 2024 de 352 procedimientos.

Por su parte, en febrero la red de clínicas de aborto Profamilia aseguró que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en Colombia y que en 2024 fueron “más de 56.000”.

Ninguna de las dos prácticas es legal en Colombia, sin embargo, se llevan a cabo amparadas en sentencias de la Corte Constitucional que las despenalizaron.