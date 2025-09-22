Los parlamentarios provida de Colombia llamaron a los precandidatos presidenciales a incluir en sus agendas la promoción y protección de la vida en todas sus etapas, especialmente alentando el nacimiento de más hijos para poder garantizar el futuro del país.

La Bancada Provida hizo este llamado luego de concluir la Convención Provida 2025, que el 17 y 18 de septiembre tuvo lugar en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso con el lema “Salva a Colombia, ten hijos”.

“Nuestro lema ‘Salva a Colombia, ten hijos’ no es una simple consigna, sino un llamado profundo a reconocer que sin niños no hay futuro”, indicó la Bancada Provida en un comunicado.

En el texto, señaló que sus miembros son conscientes “de los retos en salud, educación, nutrición y vivienda, y por eso durante estos tres años hemos trabajado presentando proyectos no solo para defender el valor de la vida, sino también para ayudar a superar esto”.

“Por eso insistimos en que este debe ser un tema central en la agenda del Congreso y del futuro gobierno y de todos los precandidatos presidenciales que hoy le hablan al país”, afirmó.

Al evento también asistieron líderes de organizaciones provida, así como académicos que abordaron el desafío del invierno demográfico, fenómeno que ya comienza a afectar Colombia debido al menor número de nacimientos que se registran.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó hace unos meses que en el 2024 hubo 445.000 nacimientos, 13,7% menos que en 2023 y 32,7% frente al 2015.

Por su parte, en febrero la red de clínicas de aborto Profamilia aseguró que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en Colombia y que en 2024 fueron “más de 56.000”.

En ese sentido, la Bancada Provida denunció que el descenso demográfico también es consecuencia de “una cultura anti-familia que, con ideologías contrarias a la vida, ha debilitado el valor de los hijos y de la familia como base de la sociedad”.

“Desde el lenguaje mismo debemos empezar a transformar esta realidad y devolverle a la maternidad, a la paternidad y a la familia el lugar que les corresponde”, señaló.

Por ello, expresaron los parlamentarios, “estos días de reflexión han demostrado que el país anhela volver a valorar lo esencial: la vida, la familia y la esperanza que representan los hijos, quienes son el mayor tesoro y la más grande riqueza de nuestra patria”.

La Bancada Provida manifestó su satisfacción porque la convención tuvo “tanto eco en la sociedad colombiana, y esperamos que este sea el camino para dejar de estigmatizar la apertura a la vida y el reconocimiento del valor de la familia como pilar fundamental de la sociedad”.

“Creemos que el futuro de las nuevas generaciones no puede ser negado, y por eso insistimos en que el fortalecimiento de las familias debe ser una prioridad nacional”, afirmó.

“La mayoría de colombianos sí están dispuestos a defender la vida y la familia, y reconocen en los hijos un tesoro invaluable. A todos ellos los invitamos a no callar más, a levantar su voz y a seguir defendiendo estas ideas”, alentaron los parlamentarios provida.