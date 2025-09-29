En su reciente audiencia con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Papa León XIV “nos insistió en que permanezcamos siempre unidos como conferencia episcopal, que mantengamos esa unidad todos los obispos”, aseguró Mons. Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM.

Esa unidad, recuerda Mons. Castro Castro que les dijo el Papa, “es fundamental para poder dar testimonio a lo que predicamos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El encuentro se realizó el 18 de septiembre en el Vaticano. Mons. Castro Castro estuvo acompañado por Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM; Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, tesorero general; Mons. Roberto Yenny García, primer vocal; y Mons. Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, segundo vocal de la CEM.

Entrevistado por ACI Prensa, el Presidente de la CEM recordó que la audiencia pontificia la habían solicitado “cuando estaba en vida todavía el Papa Francisco”, luego de que el nuevo Consejo de Presidencia fuera elegido en la Asamblea Plenaria de la CEM en noviembre de 2024.

“Cuando ya estaba todo preparado”, dijo el prelado, Francisco “se enfermó y Dios se lo llevó”.

Dejando pasar un “tiempo oportuno”, añadió, los obispos mexicanos solicitaron nuevamente la audiencia, esta vez con León XIV, “porque nos interesaba como nueva presidencia precisamente encontrarnos con el Sucesor de Pedro, presentarnos y hablar sobre los temas que sabemos a él interesa y escuchar también su opinión”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En su encuentro, recordó, el Papa “estuvo muy atento” a lo que le compartieron los obispos sobre la realidad social, política y eclesial mexicana, incluyendo el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, el trabajo de la Iglesia en los diálogos de paz y la Novena Intercontinental Guadalupana.

El llamado a la unidad del Papa, que el Consejo de Presidencia ha transmitido a todo el episcopado mexicano, “lo hemos recibido con alegría, con gusto y gratitud. Y desde luego esas palabras están haciendo eco en nuestros corazones y también en la realidad práctica y en la vida de cada día”.

“Desde luego que ponemos atención y, aunque somos un episcopado unido, esta invitación nos refuerza en ese camino de unidad”, aseguró.

¿Viaje del Papa León XIV a México?

Consultado sobre si el Santo Padre deslizó alguna pista sobre un eventual viaje a México, Mons. Castro Castro dijo que los obispos abordaron el tema en la audiencia, “pero no hay una respuesta”.

“El Santo Padre tiene una personalidad tan reflexiva, le gusta pensar mucho las cosas, entonces no, no hay una respuesta”, continuó. “No tenemos seguridad, pero sí hay un interés”, añadió.

El Presidente de la CEM aseguró que los obispos “le suplicamos que para el 2031, en los 500 años de la aparición de Guadalupe, pudiera considerar” viajar a México. “Se lo pedimos con toda el alma, y si puede antes pues mejor todavía”.

“Y dice (que) lo va a pensar, tiene que organizarse bien, hay algunas visitas que son urgentes y que va a hacer. Entonces ya después nos habrá de responder”, señaló.

Mons. Ramón Castro Castro le presenta una tilma al Papa León XIV durante la audiencia del Santo Padre con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el 18 de septiembre de 2025. Crédito: Vatican Media.

“Se está deteriorando el país”

Mons. Ramón Castro Castro abordó también la situación de violencia que vive México. Recordando la reciente Marcha por la Paz realizada en la localidad de Cuautla, en la Diócesis de Cuernavaca, el obispo señaló que “no podemos negar los esfuerzos a nivel federal y a nivel estatal que se están haciendo por combatir esta realidad tan cruda y difícil de la violencia y del crimen organizado”.

“Lo reconocemos, no somos ingratos ni estamos ciegos. Sin embargo, hemos dicho y lo confirmamos que hace falta muchísimo por hacer”.

El prelado señaló que en México “se está deteriorando la educación, se está deteriorando la democracia, se está deteriorando la familia, se está deteriorando la esperanza del pueblo, se está deteriorando esta realidad de paz”.

“Nuestro pueblo está dolido, obviamente. Nuestro pueblo sufre en miles de familias, y ese sufrimiento no puede ser algo que no nos cause también a nosotros un eco como pastores, en el corazón de los pastores”, dijo.

“El sufrimiento de las madres buscadoras, el sufrimiento de las personas que tienen un viacrucis cuando se atreven a denunciar, sabiendo todo lo que va a venir detrás. Nos preocupa tanto y nos duele, en ese sentido, la corrupción y la impunidad, que afecta también esa espiritualidad del pueblo, que se prefiere no hacer nada y que se aumente la cifra negra”, los datos de delitos que no son registrados oficialmente por las autoridades.

“Profetas de esperanza”

Sin embargo, precisó Mons. Castro Castro, ante esa realidad “nosotros somos pastores y somos profetas de esperanza, y somos aquellos que además de analizar la realidad deben inyectar esa esperanza, y esa esperanza, gracias a la resurrección de Cristo, encuentra un fundamento extraordinario”.

“La resurrección de Cristo ha vencido totalmente el mal, pero esta guerra que ha sido ganada tiene batallas que se pueden perder, como lo sabemos y lo hemos escuchado”, señaló.

“Siento que en este momento, en el mundo, en México, en tantas de estas diócesis, se ven como batallas perdidas, y ahí es donde nosotros tenemos que inyectar el ánimo y la esperanza a nuestro pueblo, diciendo: el mal no puede prevalecer para siempre, el mal no tiene la última palabra, pero tenemos que unirnos y tenemos que demostrar que somos más los que amamos la paz, la justicia”.

El Presidente de la CEM destacó que gracias a su estructura —a través de diócesis, parroquias y capillas— la Iglesia puede tener “un contacto muy profundo con la realidad: los párrocos que están en situaciones tan peligrosas y difíciles que tienen que visitar algunas pequeñas comunidades en manos del crimen organizado, que tienen que pedir permiso para atravesar su territorio, eso pone en evidencia lo que está sufriendo nuestra población y aquellas personas que son por desgracia las más pobres y las que más sufren”.