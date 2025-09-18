El Papa León XIV envió este 18 de septiembre “una palabra de aliento, solidaridad y esperanza” a México, en el marco de la audiencia que sostuvo este jueves 18 de septiembre con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En un comunicado, la CEM indicó que el Consejo de Presidencia, encabezado por Mons. Ramón Castro Castro, presidente del Episcopado mexicano, compartió con el Papa “a nombre de todos los obispos de México, las esperanzas y desafíos pastorales que vive la Iglesia en nuestro país”.

“Durante la reunión, los obispos expresaron al Papa las realidades que marcan la vida eclesial y social de México, subrayando tanto los dolores de la comunidad como los signos de esperanza que florecen en medio de las dificultades”, se lee en el mensaje.

El comunicado indica también que León XIV “ofreció una palabra de aliento, solidaridad y esperanza, animando a la Iglesia en México a caminar siempre en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y testimoniar la esperanza, particularmente a través de los jóvenes y las familias”.

El viaje del Consejo de Presidencia de la CEM a Roma incluye también una serie de encuentros con dicasterios vaticanos.

El martes 16 de septiembre, los obispos mexicanos visitaron la Secretaría de Estado de la Santa Sede y los dicasterios para los Obispos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

“Estos encuentros tuvieron como propósito fortalecer los lazos de comunión con la Iglesia universal y renovar el compromiso de trabajar en unidad pastoral”, señalaron en redes sociales.

Los obispos también han visitado el Pontificio Colegio Mexicano, residencia y comunidad sacerdotal para los presbíteros de México que realizan estudios en la capital italiana, y han celebrado la Misa en la tumba del apóstol Pedro en la Basílica de San Pedro.