En un país, “desangrado por la violencia, confundido por las ideologías y amenazado en sus instituciones”, la Iglesia Católica eleva una plegaria “a Dios y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe”: “¡Que viva México!”.

Así lo expresan los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en su más reciente comunicado, con ocasión de las fiestas patrias mexicanas, que recuerdan el inicio del proceso de independencia el 16 de septiembre de 1810.

Recordando que la noche del 15 de septiembre en las plazas principales de las ciudades de todo el país se escuchará la proclama “¡Que viva México!”, en conmemoración del “Grito de Dolores”, con el que el sacerdote católico Miguel Hidalgo marcó el punto de partida al proceso independentista, los obispos aseguraron que este lema será coreado por mexicanos “en cada rincón de México y sin duda los católicos nos uniremos para exclamar desde el corazón ¡Que viva México!”.

Sin embargo, precisaron, “para nosotros, esta exclamación no es un grito de fiesta, sino una profunda plegaria a Dios y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe”.

En su mensaje, los obispos hicieron un llamado a que en el país se respete la vida de los niños “desde la concepción; que se les ofrezcan condiciones dignas de desarrollo; que no ensombrezca su inocencia con ideologías que confunden su corazón”.

Para los jóvenes, pidieron “que se les ofrezcan oportunidades para desarrollar sus sueños con equidad y justicia; que se les rescate de las garras de la droga y la violencia; qué México brille por el ingenio, la valentía y el coraje de sus jóvenes”.

Demandaron además que a las mujeres mexicanas se les brinden “espacios seguros, de respeto y equidad; que se valore su dignidad, sus dones y posibilidades; que se respete su maternidad y su insustituible capacidad de educar a nuestros hijos; que se le ofrezcan oportunidades de desarrollo y superación”.

También hicieron un llamado a “que cada familia descubra su vocación a ser escuela de vida, de respeto y amor; que las familias vivan libres de violencia y se conviertan en promotoras de la paz”.

La violencia en México

De acuerdo al informe MX: La Guerra en Números, en estos primeros 11 meses del gobierno de la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum —del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)—, suman 24.696 homicidios, aunque se observa una tendencia a la baja con respecto al sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, fundador del mismo grupo político, que cerró su sexenio como el más violento en la historia moderna de México con 199.970 homicidios.

Estas cifras parecen confirmar la tendencia registrada por el Índice de Paz México 2025, que reconoce que “la paz en México mejoró un 0.7% en 2024, marcando el quinto año consecutivo de mejora moderada, después de cuatro años de deterioro pronunciado”.

Sin embargo, a la par de la disminución de homicidios, otra cifra se mantiene al alza: las desapariciones.

“Se ha identificado una tendencia creciente de personas reportadas como desaparecidas en todo el país”, señala ese informe. “Desde 2010, se han registrado aproximadamente 292,000 casos de personas desaparecidas en México, y más de la mitad de estos casos ocurrieron en los últimos seis años”, añade.

A la par de la violencia, vinculada principalmente con el crimen organizado, la sombra de las denuncias de corrupción se ciernen sobre México. En las últimas semanas, el escándalo del llamado “huachicol fiscal”, un entramado de contrabando de hidrocarburos hacia Estados Unidos, parece involucrar a empresarios, autoridades aduaneras y mandos militares.

En medio de esta realidad, Sheinbaum se alista para ser la primera mujer presidente de México en realizar el “Grito de Dolores” desde el balcón del Palacio Nacional la noche de este 15 de septiembre.

“Realidades que superan cualquier dato y cualquier cifra”

El P. Omar Sotelo, sacerdote, periodista y director del Centro Católico Multimedial (CCM) —que lleva el registro de cómo afecta la violencia a la Iglesia Católica en México— lamenta que el gobierno de Sheinbaum “se ha sustentado en una opaca realidad, bandeando entre datos, cifras, cuando las realidades nos abofetean de una manera contundente”.

“Nos manifiestan que han bajado los homicidios, pero aumentan las desapariciones. Nos dicen que no hay corrupción y encontramos ahora, lamentablemente, este hecho de corrupción, yo creo que es uno de los más grandes, que se está dando con el famoso ‘huachicol’, la Marina incluida en este tipo de situaciones, mandos que siguen siendo obviamente penetrados por el crimen organizado y que son capturados”.

“Esas son las realidades que superan cualquier dato y cualquier cifra”, advierte a ACI Prensa.

El P. Sotelo señala que Sheinbaum ha tenido la oportunidad “histórica” de tener “un estilo propio”, alejándose “de los compromisos que posiblemente la llevaron a la presidencia”.

Esto, dice, pasaba por reconocer que “obviamente la criminalidad, el crimen organizado, nos han rebasado”.

Aceptar esa realidad, insiste, “es simplemente decir que estamos analizando y estamos aceptando que necesitamos cambiar”, pues “no podemos negar que la realidad es de una violencia que está desbordada, que ataca en todos lados, en todos sentidos, y que viene de muchos sectores y que se ha infiltrado en altos niveles de gobierno”.

La esperanza de México

Sin embargo, el P. Sotelo se resiste a la desesperanza: “tenemos que saber que no somos profetas de mal agüero, y que siempre tenemos que tener puestos los ojos en la esperanza de siempre mejorar y siempre tratar de salir adelante”.

“Yo creo que es importante reconocer que México es un gran país. Eso no podemos olvidarlo”, subraya.

Desde el ámbito de los políticos es necesario que estén dispuestos a “aceptar esta realidad antes de justificarse”. “Ese va a ser el primer paso para la transformación del México que verdaderamente queremos celebrar”.

El director del CCM indica también que la Iglesia Católica tiene una doble responsabilidad: “anunciar y tiene que denunciar aquello que va en contra del Evangelio”, de tal forma que “tenemos que ser los primeros promotores de una denuncia que reconstruya la dignidad, la confianza. Y eso es no quedarse callados”.

Esto, subraya, se contrapone a las maniobras de los grupos criminales: “el crimen organizado a veces nos amordaza, nos ha mantenido callados y eso es lo que quiere, mantener un pueblo callado y sumiso”.

Los fieles católicos también tienen una responsabilidad en esta labor de paz, añade, pues cada uno debe “asumir a plenitud el cristianismo”, recordando que “vamos a Misa a reconocer al Maestro Jesucristo para llenarnos de él y después sembrar ese amor de Jesucristo a todos los rincones del mundo, para que así podamos transformar lo que hoy es árido, lo que hoy se ha caído, lo que hoy se ha ensangrentado”.

La familia y la lucha contra la “narcocultura”

El sacerdote y periodista advierte también de cómo el crimen organizado ha permeado la llamada “narcocultura” en la sociedad mexicana, presentando la vida del narcotráfico como “algo aspiracional”.

De esa forma, advierte, los criminales atraen a los jóvenes “con la intención de ser ellos carne de cañón y el día de mañana ser utilizados y después tirados a la basura”.

“Sólo la familia es aquella que puede luchar contra esta narcocultura que está invadiendo nuestras comunidades, que está invadiendo las redes sociales y demás”, asegura.

“Hoy nosotros tenemos que retomar con contundencia que la familia es en donde nace el ciudadano auténtico de valores, en donde nace el auténtico cristiano y en donde nacerá el próximo santo”, subraya, recordando la reciente canonización de los jóvenes Pier Giorgio Frassati y Carlo Acuytis. “Tenemos que retomar la fortaleza de una familia que va a generar nuevamente hombres dignos y responsables, cristianos entregados y posibles santos”.