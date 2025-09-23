El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, lamentó los continuos casos de desapariciones y hallazgos de restos humanos, y señaló que “tengo la impresión de que en muchos aspectos las autoridades están rebasadas, tristemente, hay que decirlo".

En rueda de prensa el domingo 21 de septiembre, el purpurado se refirió al reciente hallazgo de al menos 261 bolsas con restos humanos en la zona de Las Agujas, Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Cardenal Robles Ortega, que en el pasado ha criticado duramente la política del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “abrazos no balazos” para combatir el crimen organizado, expresó que “ya hemos agotado, por así decir, todas las expresiones de asombro, de pena, de preocupación por este tema de los desaparecidos".

Sin embargo, subrayó que “no debemos dejar de pedir a las autoridades que cumplan su misión en cuanto a la prevención y, en cuanto a hechos consumados, que agilicen la búsqueda y la identificación para dar consuelo a las familias que tienen desaparecidos".

El sexenio de López Obrador, fundador del partido MORENA que gobernó México entre 2018 y 2024, es considerado el más violento en la historia moderna de México, registrando un total de 199.970.

Su sucesora, Claudia Sheinbaum, también de MORENA, asumió el poder el 1 de octubre de 2024. Aunque se observa una tendencia a la baja en las cifras de homicidios, el informe del Índice de Paz México 2025 advierte que “en los últimos años, un número creciente de personas ha desaparecido en México, con una alta preocupación de que esto se deba, cada vez más, a desapariciones perpetradas por organizaciones criminales”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“En las últimas dos décadas, Jalisco ha registrado tanto el mayor número de personas desaparecidas como el mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas”, añade el reporte elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Según cifras de la Secretaría de Gobernación de México, desde 1952 hasta la fecha 133.593 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en el país.

La importancia de la familia y la sociedad en la lucha contra la violencia

El Cardenal Robles Ortega también destacó en la rueda de prensa que “todos como sociedad debemos estar ocupados por prevenir este tipo de acciones”.

El purpurado subrayó el rol de la familia, especialmente “los padres en relación con sus hijos: ver en qué actividades andan, con quiénes se juntan, atenderlos, escucharlos".

Desde el ámbito de la fe, resaltó que se debe siempre recurrir a “la oración por la paz, porque cese la violencia, por el respeto a la vida, por la dignidad y la libertad de las personas”.