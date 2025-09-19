Con 15 años llevando “almas al encuentro con Jesús en la Eucaristía, a través del canto y la predicación”, la misión Cielo Abierto celebrará su aniversario con dos conciertos gratuitos en la Ciudad de México.

Las presentaciones se realizarán el 20 y 21 de septiembre, a las 18:00 (hora local), en el Auditorio Nacional en la capital del país, donde se espera la asistencia de 20 mil personas en total.

Un comunicado de prensa compartido con ACI Prensa, Cristal Domínguez, directiva de Cielo Abierto señala que con el impulso de su aniversario buscará ser “peregrinos de esperanza para llevar a Dios a todos los corazones de México, principalmente a los más necesitados”.

El matrimonio de cantautores católicos Itala y Juanjo. Crédito: Cielo Abierto

Adoración en el Año Jubilar de la Esperanza

Bajo el lema “Cielo Abierto Esperanza”, esta edición adquiere un sentido especial en el marco del Año Jubilar con esta temática convocado por el Papa Francisco.

En este sentido, explicaron que el objetivo será llevar esperanza con la música y la oración en especial por “las familias mexicanas que sufren la ausencia de un ser querido desaparecido”. Asimismo, se pedirá a Dios “por un México donde la paz y la seguridad devuelvan esperanza y confianza a sus habitantes, junto con otras intenciones”.

“Somos peregrinos de esperanza en tiempos difíciles. Llevando luz, consuelo, alegría, conocimiento de Dios y, sobre todo, entronizando a Jesús Eucaristía como Rey de nuestros corazones”, afirmó Xavier Garza Ríos, responsable de espiritualidad de Cielo Abierto.

Crédito: Cielo Abierto

Participación artística

Los conciertos contarán con la participación de artistas internacionales como el matrimonio Itala y Juanjo, de Perú y Paraguay; Paola Pablo originaria de República Dominicana y Ana Bolívar, cantante colombiana. También se presentarán Carlos Omar, Maurilio Suárez, y los fundadores de la misión, Cristal y Pedro.

Momento de adoración durante el concierto. Crédito: Cielo Abierto

Actividades previas





Del 8 al 12 de septiembre se llevaron a cabo 14 noches de adoración Eucarística en diversas parroquias de la Ciudad de México, animadas por los cantantes invitados.





Entre las actividades destacó Cielo Abierto Kids, un encuentro especial para niños y familias realizado en la Capilla de San Miguel Arcángel de la Basílica de los Remedios, en Naucalpan, Estado de México