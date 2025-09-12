Con la misión de “facilitar ese encuentro de Dios con otras personas” y transmitir alegría y esperanza, Paola Pablo, cantautora de origen dominicano, llegará a México el 20 y 21 de septiembre para participar en Cielo Abierto, evento que combina música, adoración eucarística y predicación.

En entrevista con ACI Prensa, la artista relató que su acercamiento a la música comenzó desde niña, explorando diversos géneros hasta descubrir que su verdadero talento podía servir a un propósito superior. “Cuando ponía mis dones al servicio del Señor, él hacía algo distinto en el corazón de las personas. No pasaba lo mismo con otras canciones”, aseguró.

“Entonces ahí yo dije, esto es un don, como este regalo de poder facilitar ese encuentro de Dios con otra persona. Y ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer”, indicó la cantautora.

Comentó también que su vocación no ha sido un camino sencillo y en varias ocasiones se cuestionó “si con lo que el Señor me ha dado puedo dar la talla (…) esos pensamientos que nos generan miedo o inseguridad que no vienen de Dios”. No obstante, señaló que trata de recordar con confianza las palabras divinas que la sostienen: “yo te escogí”.

En este sentido, animó a otros jóvenes a “fiarse” y a reconocer que Dios tiene una misión para cada uno, “incluso sabe cosas que nosotros todavía no le hemos podido poner nombre, y Él es el que ha decidido escogernos a cada uno y hacer un camino con nosotros”.

Música que busca la alegría y la esperanza

La cantautora señaló que busca con su música ser un “reflejar la alegría de Dios”. Sin embargo, advierte que se trata de “alegría que cura, que sana; no una alegría superficial que no he tenido ningún problema en la vida. En una alegría que nace de la paz en el corazón, de esa comunión, continua con el Señor”.

Afirmó que a través de sus canciones, su evangelización y su predicación desea que las personas también puedan experimentar esa alegría profunda.

Por otro lado, comentó que su música busca que las personas puedan “experimentar también esa esperanza del corazón” y que sea “un medio para que el Señor siembre esperanza en los corazones de la gente”, en sintonía con el Año Jubilar de la Esperanza convocado por el Papa Francisco.

Entre sus canciones destacan títulos que invitan a la oración y a la adoración profunda, como Jesús, una alabanza enérgica con coreografía, Y Si Hoy, que invita a reflexionar sobre el acto de dejarse amar por Dios, y Aquí Me Quedo, compuesta un Viernes Santo, que expresa la entrega total y el amor de Jesús en la cruz.

Cielo Abierto

Este año, Paola Pablo llega por primera vez a Ciudad de México con Cielo Abierto, un proyecto de origen mexicano dedicado a la evangelización a través de la adoración eucarística, la música y la predicación, en el que participan diversos artistas católicos, y que celebrará sus 15 años de misión con dos conciertos en el Auditorio Nacional.

Sobre esta experiencia, la cantautora asegura que “es lo mejor que puede pasar en tu vida. Pero lo más importante no es el show, es Él, es que Él va a estar allí”.

Invitó a asistir con el “corazón abierto” y dejarse guiar por el Espíritu Santo, dispuesto a “recibirle como un amigo recibe otro amigo, De la manera más sencilla, más cercana, así es el Señor”.