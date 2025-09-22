La Iglesia Católica convocó una segunda edición del “Diálogo Nacional por la Paz” del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, apuntando a continuar el trabajo realizado en los últimos años, así como “fortalecer las alianzas” en todo el país “para mejorar el tejido social, la seguridad y la justicia”.

La sede de esta segunda edición será la universidad jesuita ITESO de Guadalajara, Jalisco. La convocatoria es realizada conjuntamente por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Dimensión Episcopal para los Laicos, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Compañía de Jesús.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un comunicado difundido el 21 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, las organizaciones católicas agradecieron a todos los mexicanos que sumaron sus “esfuerzos para crear las condiciones para construir la paz en México”, destacando que “el compromiso de miles de personas, grupos, movimientos e instituciones nos inspira e impulsa a seguir tejiendo redes que permitan mejorar el tejido social, la justicia y la seguridad en el territorio”.

El primer Diálogo Nacional por la Paz se realizó en la Universidad Iberoamericana (IBERO) sede Puebla, en septiembre de 2023, como respuesta al asesinato, un año antes, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

Fruto de ese primer encuentro surgieron el Acuerdo Ciudadano por la Paz y la Agenda Nacional de Paz, esfuerzos para hacer frente a la desenfrenada ola de violencia que vive México.

El sexenio de 2018 a 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido de izquierda MORENA, fue el más violento en la historia moderna de México, sumando 199.970 homicidios, según recoge el informe MX: La Guerra en Números.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las organizaciones católicas destacaron en su comunicado que en los años que siguieron al primer Diálogo Nacional por la Paz “hemos identificado buenas prácticas, tendido puentes y desarrollado e implementado metodologías concretas para que cada sector del país, cada individuo, cada comunidad pueda aportar a la paz desde la corresponsabilidad y el trabajo común”.

Sin embargo, reconocieron, “el camino es largo y los retos inmensos. La cultura de la violencia y la impunidad, la desigualdad, la injusticia, la desconfianza imperante, siguen ganando terreno arrebatando jóvenes, sueños, futuros”.

A la vez, recordaron a diversas víctimas de la violencia en México, entre ellos laicos y sacerdotes católicos, cuya memoria, aseguraron, “nos impulsa con fuerza y esperanza a la construcción de la paz”.

“Es momento de volvernos a encontrar con la mirada y la voluntad puestas en detener el dolor y la barbarie hacer lo que tengamos que hacer para recuperar la paz en el país”, expresaron.

Para conocer las bases para participar en la segunda edición del Diálogo Nacional por la Paz, puede ingresar a https://dialogonacionalporlapaz.org.mx/