Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro en Costa Rica y experto en Doctrina Social de la Iglesia, analiza las luces, sombras y el legado de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah (Estados Unidos) el 10 de septiembre.

Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello en la Universidad del Valle de Utah, cuando hablaba con los jóvenes presentes sobre los tiroteos perpetrados por personas trans en Estados Unidos. Siendo defensor de la vida y la familia y la libertad religiosa, también generó polémica por sus posturas sobre Israel y Gaza, la inmigración y la tenencia de armas.

Las luces de Charlie Kirk

“Charlie Kirk tenía un estilo muy fresco, muy innovador, aunque ya otros lo han hecho, pero esta idea de ir directamente a los jóvenes, de ir a buscarlos, de inclusive ¿por qué no?, de alguna forma de personificar aquello que el Papa Francisco decía de ir a buscar a las personas a las periferias existenciales, lo hacía Charlie Kirk a través de formatos donde se permitía una franca interacción para discutir prácticamente cualquier tema”, afirmó Calvo, Magister en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca (España) y profesor universitario.

Este modo de aproximarse a los jóvenes, “tenía un efecto muy positivo, muy interesante y a la gente le gustaba mucho y sus encuentros eran multitudinarios. En el evento en el que él fallece hay más o menos tres mil estudiantes en la Universidad de Utah”, dijo el también Magister en Filosofía Política por la Universidad de Los Andes (Chile).

Amor por la verdad

El coordinador de la maestría en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Juan Pablo II en Costa Rica resaltó que “Charlie Kirk tenía un genuino amor por la verdad y me parece que eso lo llevó a hacer las cosas que hacía. Me parece que esa era su motivación principal”.

Calvo subraya que Kirk, casado y con dos hijos, tenía “un deseo de trabajar en las mentes y corazones de las personas. Me parece que no era una persona que buscaba directamente el poder, sino que realmente tenía un amor por su patria, un amor por la verdad, un amor por Jesucristo, aunque hay que recordar que Charlie Kirk era protestante”.

En su opinión, una de las mejores cosas que hacía Kirk, que también fue parte del círculo del Partido Republicano, cercano al presidente Donald Trump, fue “su defensa de la vida a través del método socrático que consiste en hacer preguntas para así ayudar a nuestro interlocutor, con un sistema de preguntas y respuestas, a encontrar la verdad. En esto en esto yace parte de su efectividad”.

“El derecho a la vida es algo absolutamente irrenunciable y que no puede ser atacado de ninguna manera. También, por ejemplo, el matrimonio, la defensa del matrimonio natural constituido, por supuesto, entre varón y mujer”, agregó

Las sombras de Charlie Kirk

“Como todo ser humano, Charlie Kirk, pienso yo, tenía luces y sombras en su pensamiento”, dijo Calvo y señaló que uno de los problemas o retos del pensamiento del activista conservador era su postura sobre la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite la tenencia de armas.

Sobre este tema, dijo el experto costarricense, las posturas de Kirk podían “ser de alguna forma deshumanizantes. Creo que esta es una palabra fuerte, pero me parece que sí”.

“Cuando él defiende la segunda enmienda y dice en algún momento que ciertas muertes son aceptables con tal de defender el derecho a portar armas, a mí me parece que esa es una cuestión que habría que matizar, digamos que habría que haberlo planteado de una manera distinta”.

Los inmigrantes en la perspectiva de Charlie Kirk

“Luego me parece que las posturas migratorias de Charlie Kirk eran problemáticas y me parece que no tomaban en consideración plenamente la dignidad de los migrantes”, advirtió Calvo en la entrevista con EWTN Noticias.

“Me parece que aquí también había matices importantes que hacer. Él tendía a comparar a los migrantes ilegales con criminales o encasillarlos dentro de esta etiqueta de criminales”, continuó.

En cuanto a su postura ante el conflicto entre Israel y Hamás en Palestina, el experto en Doctrina Social destacó que Kirk fue cambiando con los años y, de ser favorable a Israel, “iba creciendo en dudas acerca de la bondad de los actos del Estado de Israel en la Franja de Gaza y me parece que hacia el final de su vida él tenía una postura cada vez más crítica hacia las acciones de Netanyahu y del Estado de Israel en contra de los gazatíes”.

Luis Fernando Calvo precisó también que a Charlie Kirk le faltaron “los valores y las iluminaciones de la Doctrina Social de la Iglesia para terminar de redondear las ideas buenas” que tenía y que se truncaron cuando el fallecido activista habría estado en camino a convertirse en miembro de la Iglesia Católica, como su esposa Erika, quien públicamente perdonó al presunto asesino de Kirk.

El legado de Charlie Kirk

Sobre el legado de Kirk, Calvo dijo que aún está por verse, pero es evidente que el interés por Turning Point USA, la organización conservadora que fundó y con la que recorría las universidades del país norteamericano, ha crecido exponencialmente. “Yo pienso que hay que esperar a ver cuáles son los derroteros que ahora sigue esta organización”, indicó.

“Lo otro que quisiera agregar es que claro, con el asesinato de Kirk muere un activista, pero nace un mártir y esto me parece interesante tomarlo en consideración. Es decir, la figura de Charlie Kirk probablemente siga siendo relevante en los próximos años”, destacó el experto.