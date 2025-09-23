El Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, ha destacado cinco lecciones a extraer del perdón de la viuda de Charlie Kirk, Érika, al asesino de su marido.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el prelado español calificó de “sublime” el testimonio ofrecido por Erika Kirk durante el funeral celebrado el pasado domingo en el State Farm Stadium de Glendale de Arizona (EEUU) y detalló cinco enseñanzas:

En primer lugar, el prelado constató el conocido dicho de que “detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”, antes de asegurar como segundo aprendizaje que “la batalla cultural de Kirk contra la ideología de género, así como su defensa de la bondad y la belleza del matrimonio, la familia y la vida, se han convertido en inspiración para multitud de jóvenes”.

La tercera enseñanza extraída por Mons. Munilla es que “el mensaje de perdón de Erika (‘el odio no se combate con el odio’) supone que el legado espiritual de Charlie Kirk supera sus propios límites ideológicos”.

En relación con este mensaje, el prelado destaca en cuarto lugar la contradicción de que “en el mismo acto en que Erika invocaba el perdón y la misericordia, Trump prometía odio a sus rivales”. En este sentido, Mons. Munilla añadió que “tan solo tres días antes de la despedida multitudinaria a Charlie Kirk, Trump había vetado la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones” en la que se exigía “el cese de la matanza de inocentes en Gaza, la liberación de los rehenes y la apertura a la ayuda humanitaria”.

En quinto lugar, Mons. Munilla expuso la última lección sobre el perdón de Erika Kirk: “El matrimonio es camino de santidad: el legado espiritual de Charlie Kirk supera al propio Charlie Kirk, gracias a la comunión del matrimonio cristiano”.