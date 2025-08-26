El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, calificó de “sinsentido” el último ataque israelí contra el hospital Nasser situado en el sur de la franja de Gaza, en el que fallecieron 20 personas.

El purpurado fue consultado por los periodistas en Nápoles sobre las últimas acciones del Ejército de Israel en su intento de hacerse con el control de la ciudad de Gaza, donde se encontraba con motivo de la 75ª Semana Litúrgica Nacional.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"Seguimos asombrados ante lo que está sucediendo en Gaza, y a pesar de la condena del mundo entero", porque "hay un coro por parte de todos en la condena de lo que está sucediendo", afirmó el Cardenal Parolin, según reporta Vatican News.

"Es un sin sentido", añadió el Secretario de Estado, quien compartió su impresión de que "no hay visos de solución" y que se presenta como “cada vez más complicada” la esperanza de encontrar una vía para el fin del conflicto.

Además, denunció que, desde el punto de vista humanitario, la situación es “cada vez más precaria, con todas las consecuencias que estamos viendo constantemente."

Sobre la guerra en Ucrania, el Cardenal Parolín argumentó que hace falta "mucha política” para analizar y poner en marcha la multitud de soluciones a nivel teórico, subrayando que, aunque “hay muchos caminos que se pueden tomar para llegar a la paz", falta voluntad: "Hay que querer ponerlos en práctica".

Las más leídas 1 2 3 4 5

Esta determinación no es sólo contemplada desde un punto de vista práctico, sino que, añadió, “evidentemente hacen falta también disposiciones del espíritu".

Necesidad de esperanza para el mundo

"Hay necesidad de esperanza para el mundo entero", afirmó también el cardenal, quien recordó que el Jubileo convocado por el Papa Francisco, "querría ser un momento de recuperación de la esperanza".

"Una esperanza contra toda esperanza", añadió el purpurado, quien esbozó que en este tiempo no hay "muchos elementos que nos ayuden a esperar, sobre todo a nivel internacional".

Esta mirada pesimista se confirmaría, a juicio del Cardenal Parolin por la "dificultad de iniciar caminos de paz en situaciones de conflicto". Pese a todo, señaló que "es necesario no resignarse" y "seguir trabajando por la paz y la reconciliación".