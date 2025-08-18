La presidencia de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) visita Tierra Santa del 16 al 20 de agosto para manifestar el apoyo de la Iglesia en ese país europeo ante la “terrible tragedia humanitaria en Gaza” y la situación de los rehenes israelíes.

En un reciente comunicado, los prelados franceses informaron que visitan Tierra Santa para “manifestar el apoyo de nuestra Iglesia, no sólo a las comunidades cristianas, sino también a todos los defensores de la paz, independientemente de sus convicciones o religiones, en un período extremadamente doloroso e incierto, marcado por la terrible tragedia humanitaria en Gaza y la interminable espera por la liberación de los rehenes israelíes”.

Los obispos de la CEF señalaron que querían realizar este gesto de “visitar a la Iglesia que vive en Jerusalén y en toda la región” para “sumarnos a los esfuerzos que, en su pobreza, realiza junto a hombres y mujeres de buena voluntad”.

La visita, en la que participa el Cardenal Jean-Marc Aveline, Arzobispo de Marsella y presidente de la CEF, también tiene como objetivo “asegurar que los pueblos de esta tierra, especialmente los más pobres, reciban el apoyo material y espiritual que necesitan. Encomendamos esta peregrinación de esperanza a las oraciones de todos”.

En su cuenta de X, el secretario de la CEF, Mons. Christophe Le Sourt, compartió algunas imágenes del segundo día de la visita, en el que se encontraron con los sacerdotes de tres parroquias de Taybeh, “un lugar particularmente probado en estos últimos meses”.

Deuxième jour de la visite en Terre Sainte de la présidence de @Eglisecatho, avec messe dominicale à Taybeh, puis rencontre avec les curés des trois paroisses de ce village particulièrement éprouvé ces derniers mois. pic.twitter.com/188JbNtKVz — Christophe Le Sourt (@XofLeSourt) August 17, 2025

En el primer día que pasaron en Tierra Santa, Mons. Le Sourt indicó que la visita “incluirá un tiempo para reuniones e intercambios con la comunidad monástica de Abu Gosh. Durante cinco días, la delegación residirá en la Ciudad Vieja de Jerusalén”.

