Walter Sánchez Silva

18 de agosto de 2025
07:08 p. m.

Ago. 18, 2025
07:08 p. m.

La presidencia de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) visita Tierra Santa del 16 al 20 de agosto para manifestar el apoyo de la Iglesia en ese país europeo ante la “terrible tragedia humanitaria en Gaza” y la situación de los rehenes israelíes.

En un reciente comunicado, los prelados franceses informaron que visitan Tierra Santa para “manifestar el apoyo de nuestra Iglesia, no sólo a las comunidades cristianas, sino también a todos los defensores de la paz, independientemente de sus convicciones o religiones, en un período extremadamente doloroso e incierto, marcado por la terrible tragedia humanitaria en Gaza y la interminable espera por la liberación de los rehenes israelíes”.

Los obispos de la CEF señalaron que querían realizar este gesto de “visitar a la Iglesia que vive en Jerusalén y en toda la región” para “sumarnos a los esfuerzos que, en su pobreza, realiza junto a hombres y mujeres de buena voluntad”.

La visita, en la que participa el Cardenal Jean-Marc Aveline, Arzobispo de Marsella y presidente de la CEF, también tiene como objetivo “asegurar que los pueblos de esta tierra, especialmente los más pobres, reciban el apoyo material y espiritual que necesitan. Encomendamos esta peregrinación de esperanza a las oraciones de todos”.

En su cuenta de X, el secretario de la CEF, Mons. Christophe Le Sourt, compartió algunas imágenes del segundo día de la visita, en el que se encontraron con los sacerdotes de tres parroquias de Taybeh, “un lugar particularmente probado en estos últimos meses”.

En el primer día que pasaron en Tierra Santa, Mons. Le Sourt indicó que la visita “incluirá un tiempo para reuniones e intercambios con la comunidad monástica de Abu Gosh. Durante cinco días, la delegación residirá en la Ciudad Vieja de Jerusalén”.

Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.