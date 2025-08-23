El Papa León XIV afirmó que todos los pueblos tienen “el derecho a vivir en sus tierras y nadie puede obligarlos a un exilio forzado, al recibir a un grupo de refugiados en el Vaticano.

“Todos los pueblos, también los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus tierras; y nadie puede obligarlos a un exilio forzado”, subrayó León XIV en su saludo al Grupo de Refugiados de Chagos, este sábado en la Sala de los Papas en el Vaticano.

Las Islas Chagos en el Océano Índico fueron separadas de Mauricio por parte del Reino Unido en 1965 a cambio de su independencia. Luego se instaló una base militar estadounidense, lo que obligó al exilio a unas dos mil personas.

La legalidad de la ocupación fue cuestionada por años y, en 2019 la Corte Internacional de Justicia y la ONU declararon ilegal la soberanía británica de las islas. Tras negociaciones que comenzaron en 2022, un tratado firmado este 2025 puso fin a la disputa.

El Grupo de Refugiados de Chagos con el Papa León XIV en el Vaticano este sábado 23 de agosto de 2025. Crédito: Vatican Media.



El Papa León XIV destacó la importancia de este tratado y agradeció “a todas las personas de las partes implicadas que, abriendo su corazón, han comprendido el sufrimiento de su pueblo y han llegado a este acuerdo”.

Tras recordar que el Papa Francisco también expresó su preocupación en 2019, León XIV resaltó “la determinación del pueblo chagosiano, y en particular la de las mujeres, en la reivindicación pacífica de sus derechos. La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es una señal alentadora y tiene un gran simbolismo en la escena internacional”.

“La Iglesia local no dejará de aportar su contribución, especialmente espiritual, como siempre ha hecho en los días difíciles”, dijo el Papa y lamentó que el exilio “haya causado mucho sufrimiento entre ustedes. Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión”.

Para concluir y encomendando al pueblo de Mauricio a la Virgen María, el Santo Padre hizo votos para “que el Señor, con la perspectiva de un futuro mejor, sane sus heridas y les conceda la gracia del perdón para aquellos que les han hecho daño”.