La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) advirtió que el país corre el riesgo de caer en un caos social y de violencia si no se dan los cambios estructurales que cada vez son más urgentes.

La advertencia de la Iglesia Católica llegó en un mensaje el 31 de enero, dos días después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de establecer aranceles extraordinarios a los países que envíen petróleo a Cuba.

Venezuela había dejado de exportar petróleo a Cuba desde noviembre de 2025 y con la captura de Nicolás Maduro y la presión sobre lo que queda del chavismo es improbable que esto se retome.

Por su parte, Rusia y Argelia dejaron de enviar combustible al régimen cubano desde octubre y febrero de 2025, respectivamente; por lo que sólo queda México como proveedor con un último envío en los primeros días de enero.

La escasez de combustible está asfixiando la cada vez más alicaída economía cubana y, según declaraciones recogidas por Financial Times, la analista de la firma de mercado Kpler, Victoria Grabenwöger, afirmó a finales de la semana pasada que la reserva que le queda a Cuba le “puede durar de 15 a 20 días”.

Los obispos recordaron que en su mensaje del 15 de junio ya habían pedido que se llevaran a cabo “los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita” para salvarla de la dura situación que afronta desde hace varios años.

Los prelados señalaron que en ese momento no imaginaron “que las cosas no podían ir peor”, sin embargo, “la situación ha empeorado y se ha agravado la angustia y la desesperanza”.

Además, “las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos. El riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real. Ningún cubano de buena voluntad se alegraría de ello”.

La COCC afirmó que “Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor” de la población. Por ello, agradeció la ayuda que llegó de Estados Unidos y que fue entregada a través de la Iglesia Católica a los afectados por el huracán Melissa.

El pasado 30 de enero, el presidente de la COCC, Mons. Arturo Gonzalez Amador; y el Cardenal Juan de la Caridad García; tuvieron una reunión con el jefe de Misión de la Embajada de los Estados Unidos, Mike Hammer, quien escribió en X que “si todo va bien y la distribución esta llegado a los más necesitados la Administración Trump esta lista a mandar más ayuda”.

En su mensaje, el Episcopado también se refirió a las relaciones entre estados. “La postura invariable del Papa y de la Santa Sede, coherentes con el Derecho Internacional, es que los gobiernos deberían poder resolver sus desavenencias y conflictos a través del diálogo y la diplomacia, no la coerción ni la guerra”, señaló.

Pero, al mismo tiempo, indicó que “el respeto a la dignidad y al ejercicio de la libertad de cada ser humano dentro de la propia nación, no puede supeditarse ni condicionarse a las variables de los conflictos externos”.

Los obispos exhortaron a “poner el bien de Cuba por encima de los intereses de parte” y aseguraron que la Iglesia Católica continuará acompañando al pueblo, especialmente a los más vulnerables, ofreciendo también “su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes y crear espacios de fecunda colaboración en orden al bien común”.

La nueva tensión entre Cuba y Estados Unidos llegó a oídos del Papa León XIV, quien al final del rezo del Ángelus dominical expresó su preocupación y se sumó al mensaje de los obispos para invitar “a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar los sufrimientos del querido pueblo cubano”.

Una situación más grave que durante el “periodo especial”

Osvaldo Gallardo, escritor y analista cubano que reside en Estados Unidos, indicó que durante los cuarenta años que vivió en la isla nunca conoció una crisis “como la que se está viviendo ahora”, con apagones prolongados, escasez de alimentos, colapso de los servicios básicos y una mayor falta de libertad.

Dijo que esta situación social y económica puede ser considerada peor que la que hubo durante el “periodo especial” de 1991 a 1994, que siguió a la caída de la Unión Soviética —que sostenía económicamente a la isla— y del comunismo en Europa del este.

“En el periodo especial fue difícil, pero había una sensación más de transitoriedad. Fue muy difícil, pero había todavía una estructura que respondía a una realidad que había sido más estable, no mejor, pero más estable”, explicó a ACI Prensa.

Sin embargo, señaló que ahora el daño antropológico en Cuba “es real y evidente” y “todo el capital humano está disuelto”. Además, “ya este periodo está siendo más largo, entre el año 2020 y 2026, desde la pandemia” y el país no se recupera.

“Ese sufrimiento no comenzó con sanciones; comenzó con un modelo agotado y un poder que se niega a soltar el control”, añadió Gallardo en un post en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, dijo que el mensaje de los obispos “es una advertencia moral pronunciada cuando el deterioro alcanza niveles peligrosos y el riesgo de caos social deja de ser una hipótesis”.

Sin embargo, recordó que el régimen comunista “no va a dialogar”, como “no lo ha hecho en más de seis décadas”. Señaló que para la dictadura el diálogo “ha sido siempre una estrategia para ganar tiempo, no para cambiar el país”.

“Hay que decirlo sin rodeos: la dictadura tiene que irse”, indicó Gallardo. “Cuba necesita cambios urgentes. No necesita más sacrificios inútiles ni una paz falsa comprada al precio de la resignación. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto: es justicia. Y cuando la injusticia se prolonga en nombre del orden, lo que se protege no es la paz, sino el abuso”, expresó.