León XIV manifestó este domingo, tras el rezo del Ángelus, su profunda preocupación por el agravamiento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, en un contexto marcado por nuevas medidas adoptadas por la Administración estadounidense que amenazan con endurecer aún más la ya delicada situación de la isla.

"Queridos hermanos y hermanas, he recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos", afirmó el Pontífice ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

En su intervención, el Papa se unió explícitamente al llamamiento de los obispos cubanos y exhortó a las partes implicadas a optar por la vía del diálogo. "Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar los sufrimientos del querido pueblo cubano", subrayó.

El Santo Padre encomendó además al pueblo cubano a la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. "Que la Virgen de la Caridad del Cobre, madre de todos los hijos de esa amada tierra, los asista y los proteja", añadió.

Las palabras del Pontífice llegan después de que Washington publicara, a última hora del jueves, una orden ejecutiva con la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión económica sobre Cuba mediante una estrategia de asfixia petrolera.

El documento contempla la posibilidad de imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, una medida que busca aislar energéticamente al régimen castrista, ya debilitado tras el fin de los envíos procedentes de Venezuela.

En la orden ejecutiva, la Administración estadounidense justifica estas decisiones alegando que Cuba mantiene una política hostil hacia su vecino del norte, hasta el punto de constituir —según el texto— una "amenaza nacional" para Estados Unidos.