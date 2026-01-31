Líderes de la Iglesia Católica reunidos este sábado en el segundo Encuentro Diálogo Nacional por la Paz que se desarrolla en Guadalajara, México, dijeron estar convencidos de que instaurar la paz en el país es responsabilidad de todos.

Para el P. Luis Gerardo Moro Madrid, SJ, provincial de la Compañía de Jesús en México, este encuentro “es un pacto con el país que queremos construir”.

“La paz no se decreta, se construye; no se hereda, se trabaja día a día. México no está condenado a la violencia”, dijo, al tiempo que pidió “pasar de la contemplación a la acción”.

Un reporte reciente del gobierno de México indica que, en promedio, 52 personas son asesinadas a diario en el país y más de 120.000 están desaparecidas, en medio de una lucha por el territorio de bandas del crimen organizado.

Los organizadores del Diálogo Nacional por la Paz, al que convoca la Iglesia Católica en México y asociaciones ciudadanas, dicen que, a partir de los testimonios de las víctimas de la violencia y el estudio de las causas de la inseguridad en el país, han propuesto estrategias para instaurar la paz.

“La paz es una tarea, un trabajo, que estamos llamados a construir juntos con acciones puntuales y concretas”, dijo durante su intervención el Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara.

El P. Jorge Atilano González Candia, jesuita y director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, destacó que este movimiento llega a su segundo encuentro de tres días con un documento que contiene 18 metodologías para la construcción de la paz, elaboradas con base en prácticas locales que demostraron ser exitosas.

“Este segundo encuentro tiene experiencias y rutas que no teníamos hace dos años. Por eso queremos aprovechar esos días para dar un paso adelante y conocer las propuestas que se han sistematizado para animar el compromiso de cada mexicano y cada mexicana en la construcción de la paz”, dijo en el foro.

El Cardenal Robles agregó que las metodologías que se compartirán a lo largo de los tres días tienen por objetivo “sembrar semillas de paz en todos los rincones del país para transformar la violencia en signos de esperanza”.

Por su parte, Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que, pese a la diversidad de opiniones y posturas en el encuentro, los hermana la certeza de que este México puede ser mejor.

“Si bien el cansancio, el miedo, la rabia, la impotencia y las ausencias hieren, hay algo que no se rompe: la creencia de que la violencia no puede ser el destino final”, agregó.

“Este encuentro nace del dolor que se ha recogido desde el primer diálogo nacional por la paz y que seguimos experimentado todos, un dolor que ya no quiere callarse más, nace de las ausencias que tristemente siguen aumentando, nace de las historias que se niegan a convertirse en estadísticas, nace de las lágrimas que exigen a todos dignidad y nace sobre todo de la convicción de que debemos todos de hacer algo distinto si queremos vivir de manera distinta”, dijo en su discurso.

El anfitrión del encuentro, el P. Alexander Zatyrka, SJ, rector del ITESO, dijo al dar la bienvenida a los asistentes que “es vital que la construcción de paz deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una práctica cotidiana”, y la describió como “una tarea artesanal, un tejido paciente y minucioso, que nos corresponde hilar colectivamente”.

La hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, aseguró que en todos los territorios hay semillas de paz que están germinando.

El encuentro, que concluye el domingo, contó el sábado con la firma de compromiso por la paz de alcaldes de diferentes ciudades del país y compromisos también de representantes de otras iglesias cristianas.