La relación entre el Vaticano y los obispos católicos de Estados Unidos no es tan conflictiva como algunos podrían pensar, según el Cardenal Christophe Pierre, quien ofreció reflexiones sobre su papel como Nuncio Apostólico desde 2016, durante una entrevista con EWTN News In-Depth, previa a su cumpleaños número 80.

El prelado de origen francés describió los últimos 10 años sirviendo como representante del Papa en Estados Unidos como años “muy hermosos” y “difíciles”, y abordó temas como las acusaciones de tensiones entre el Vaticano y los obispos estadounidenses durante el pontificado del fallecido Papa Francisco, el Sínodo sobre la Sinodalidad, el Avivamiento Eucarístico, la polarización política y la inmigración.

Pierre cumplió 80 años el 30 de enero. Los cardenales lo son de por vida, y las normas vinculadas a la edad establecen que conservan su título y pueden continuar desempeñando otras funciones, pero ya no pueden votar en un cónclave papal después de alcanzar esta edad. Se espera que el sucesor del Cardenal Pierre sea nombrado próximamente.

El Papa Francisco

En su entrevista con la presentadora de EWTN News In-Depth, Catherine Hadro, el Cardenal Pierre desestimó la idea de tensiones exacerbadas entre el Vaticano y los obispos de Estados Unidos bajo el pontificado del Papa Francisco, al afirmar: “Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de las tensiones entre el Santo Padre y los obispos. Creo que las tensiones son normales”.

“No estamos en una guerra”, dijo. “Nunca he visto una guerra. A veces la gente ha dicho que los obispos de Estados Unidos están en guerra con el Santo Padre. Esto no es verdad. Llevo 10 años aquí y he trabajado en nueve países durante los últimos 50 años, y no diría que los obispos estadounidenses hayan estado en guerra con la Santa Sede ni con el Papa”, añadió.

Aunque Pierre reconoció que “el Papa Francisco nos ha provocado [a veces]”, describió al pontífice fallecido como “un líder magnífico”, citando su intuición y su “capacidad para discernir dónde estamos en el mundo de hoy”.

Aunque el sínodo a menudo generó confusión entre obispos y laicos, Pierre señaló que Francisco animaba a las personas a “seguir trabajando juntos, seguir discerniendo y seguir escuchándose unos a otros, y al mundo”.

“Esto es precisamente lo que hará el Papa León”, afirmó Pierre. “Quiere encontrarse con los jóvenes, escucharlos, pero también quiere que ellos lo escuchen a él porque es el líder. Así que creo que los desafíos han estado en ese nivel”, señaló.

La Iglesia y la política en EE.UU.

Pierre subrayó la necesidad de que los actores cívicos “permanezcan fieles a la misión de la Iglesia”, que, según dijo, “no es reproducir en nuestra Iglesia la polarización de la sociedad, sino ser un lugar donde podamos sanar y ayudar a las personas a redescubrir la unidad”.

El Avivamiento Eucarístico, explicó, ha servido como un modo de “redescubrir cuál es el centro de la Iglesia”, es decir, Cristo y su presencia en nuestra vida.

El nuncio advirtió contra la tentación de convertirse en “guerreros culturales” al servicio de la defensa de ideas e ideologías, en lugar de “contemplar a Cristo en mi vida”.

“A veces damos más importancia a la idea, y de la idea pasamos a la ideología”, dijo. “Nos convertimos en defensores de ideologías”, agregó.

La Iglesia recibe el Evangelio como un don, mientras que con la ideología lo construimos según nuestras propias preferencias, conservando lo que nos gusta y descartando lo que no, explicó Pierre.

Inmigración

El Cardenal Pierre elogió el papel de la Iglesia en el ámbito de la inmigración y afirmó que “no ha visto ninguna división” sobre este tema. “En la Iglesia, los obispos están unidos”, dijo. “Estoy muy orgulloso de esta Iglesia”.

El nuncio subrayó que el problema de la inmigración debe resolverse y animó a los católicos a “no tener miedo de alzar la voz”. Instó a los responsables políticos electos a resolver la crisis actual, afirmando: “Si no resuelven el problema, crean el problema”.

En última instancia, dijo, “el centro de nuestro mensaje [como Iglesia] es el valor de la persona humana”, y señaló que los migrantes representan aproximadamente el 40% de los 80 millones de católicos en Estados Unidos. “¿Debemos abandonar a estas personas o no?”, preguntó. “Son seres humanos”.



Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.