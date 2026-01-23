Diversos informes periodísticos han afirmado que el número de católicos de la Generación Z está aumentando en Estados Unidos.

ZENIT, un servicio internacional de noticias católicas, y Magisterium AI, una agencia católica de inteligencia artificial, citaron datos del Cooperative Election Study (CES) de 2023 que indican que hay más adultos de la Generación Z que se identifican como católicos que como protestantes.

Afirmación: Entre la Generación Z, aquellos nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012, los católicos superan en número a los protestantes por primera vez en Estados Unidos.

El informe del CES encontró que en 2023 el grupo estaba compuesto por un 21 % de católicos, en comparación con un 19 % de protestantes. Pero otros investigadores cuestionan los datos basándose en sus métodos de muestreo.

EWTN News concluye: Probablemente todavía haya más jóvenes adultos protestantes que católicos, aunque los datos cuantitativos y anecdóticos disponibles sobre la cuestión no son concluyentes.

“En general, al observar el contexto más amplio de nuestras encuestas, parece claro que los católicos representan más bien entre el 14 y el 16 % de los adultos de la Generación Z en lugar del 21 %”, dijo Brian Schaffner, codirector del CES.

Análisis detallado: El equipo de investigación de Religión y Vida Pública del Pew Research Center dijo a EWTN News que las encuestas de Pew “encuentran que entre los adultos más jóvenes en Estados Unidos, hay más protestantes que católicos”.

“De hecho, en nuestro reciente Estudio del Panorama Religioso, encontramos que entre los adultos más jóvenes (los nacidos entre 2000 y 2006 y que tenían aproximadamente entre 18 y 24 años cuando se realizó la encuesta), hay aproximadamente el doble de protestantes que de católicos”, dijeron los investigadores. “Dentro de este grupo de edad, el 28 % son protestantes y el 14 % son católicos”.

El equipo también señaló que su investigación encontró “que los católicos no son más numerosos entre los adultos jóvenes que entre los adultos mayores”. Más bien, “los adultos jóvenes en general son mucho menos religiosos que los adultos mayores”.

“En cuanto al catolicismo, muchos más jóvenes han abandonado la fe que los que se han convertido”, según el informe de Pew “La religión se mantiene estable en Estados Unidos”. “En total, el 12 % de los adultos más jóvenes de hoy han abandonado el catolicismo. Mientras tanto, el 1 % de los adultos de 18 a 24 años se han convertido al catolicismo, lo que significa que se identifican como católicos hoy después de haber sido criados en otra religión o sin religión”.

Variaciones en los datos

Si los investigadores de Pew encontraron que hay más protestantes que católicos entre los jóvenes, ¿por qué los datos del CES son diferentes?

“Es cierto que el CES de 2023 muestra que el 21 % de los adultos estadounidenses de la Generación Z se identifican como católicos en comparación con el 19% que dicen ser protestantes”, dijo Schaffner.

“Dicho esto, señalaría que una vez que se tiene en cuenta el error de muestreo, no podemos estar seguros de que la cifra católica sea realmente mayor que la cifra protestante. Más importante aún, está bastante claro que la cifra de 2023 es un valor atípico en nuestros datos”.

En 2022, el 20 % de los encuestados de la Generación Z se identificaron como protestantes y el 14 % como católicos. Basándose en los datos y hallazgos de años anteriores, Schaffner dijo: “Parece bastante claro al observar ese contexto que la cifra de 2023 para los católicos es casi con certeza demasiado alta”.

Ryan Burge, investigador de religión y política y profesor en el John C. Danforth Center de la Universidad de Washington, dijo que hay “razones para dudar” de los datos debido a “anomalías” en el CES de 2023, según su artículo “¿Está aumentando el catolicismo entre los jóvenes?”.

“Si comparas los datos de 2023 con los recogidos en 2022 de las tres generaciones más viejas (Silent, Boomers, Gen X), no hay una gran diferencia”, dijo Burge. “Es un punto o dos de diferencia, que es simplemente la naturaleza de los datos de encuestas”.

Pero, al examinar a los millennials y la Generación Z, los datos están “definitivamente más allá de la variación típica que existe en este tipo de trabajo”, dijo. “En 2022, el 16 % de los millennials eran católicos; en los datos de 2023 es el 20 %. Entre la Generación Z, el 15 % eran católicos comparado con el 21 % en 2023”.

“Los datos del CES de 2023 muestran un porcentaje mucho mayor de católicos de lo que ‘debería’ ser”, dijo Burge.

“Por ejemplo, alrededor del 16 % de las personas nacidas en 1990 eran católicas en 2020, 2021 y 2022. En 2023, ese porcentaje es cinco puntos más alto. Esa misma diferencia existe para personas nacidas a lo largo de los años 90 e incluso en los 2000”.

Burge también señaló otras anomalías en los hallazgos de 2023. La información del CES reportó que el número de personas que “nunca” o “raramente” asisten a Misa en 2023 bajó del 41 % en 2022 al 38 % en 2023, mientras que los asistentes semanales aumentaron del 29 % al 34 %.

“La asistencia semanal no salta cinco puntos en un año”, dijo Burge.

También hubo un gran aumento en 2023 en la proporción de católicos que se identifican como “nacidos de nuevo” o “evangélicos.” De 2008 a 2022 hubo un aumento constante en el número que se identificaban así, usualmente cambiando sólo uno o dos puntos porcentuales cada año, pero de 2022 a 2023 hubo un aumento de nueve puntos.

El número de jóvenes católicos puede seguir aumentando

Aunque se han cuestionado los datos del CES, eso no significa que no haya aumentos en el número de adultos de la Generación Z atraídos por la fe.

EWTN News ha encontrado previamente que varios campus universitarios en todo el país presenciaron un aumento notable en bautismos y confirmaciones entre estudiantes en 2025. Evangelizadores católicos dijeron a EWTN News que este crecimiento refleja un deseo profundo entre los jóvenes adultos por certeza, estabilidad y fe.

La Cardinal Newman Society también encontró, usando datos de la Asociación Nacional de Educación Católica y del Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado (CARA, por sus siglas en inglés), que ha habido un aumento en estudiantes en colegios católicos, con un incremento del 75 %. En 1970, los datos mostraban que había 411.111 estudiantes inscritos en colegios católicos; en 2022 había 717.197.

En un comunicado de prensa, la Cardinal Newman Society destacó algunas de las inscripciones de pregrado en colegios católicos recomendados por la Newman Guide para el año académico 2025-26.

En la Ave Maria University hubo una inscripción récord de pregrado de 1.342 y una clase de primer año récord. Benedictine College tiene 2.250 estudiantes de pregrado, un aumento del 22 % en los últimos 10 años. La Cardinal Newman Society también reportó que la Catholic University of America ha aumentado la inscripción de pregrado en un 11 % en los últimos cinco años.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.