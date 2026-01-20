Los católicos han expresado opiniones encontradas al evaluar el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, que incluyó medidas de política interna que se alinean con los obispos estadounidenses en cuestiones de género, y también tensiones por la inmigración, la expansión de la pena de muerte y la reducción de la financiación para organizaciones que proporcionan alimentos y apoyo básico a personas necesitadas.

Trump aseguró su victoria electoral en 2024 con el apoyo de los católicos, quienes lo apoyaron por un margen de dos dígitos, según las encuestas. Un informe del Pew Research Center reveló que casi una cuarta parte de los votantes de Trump en 2024 eran católicos.

A lo largo de su primer año, Trump —quien se autodenomina cristiano no confesional— ha invocado el cristianismo y ha creado una Oficina de Fe en la Casa Blanca. Creó una Comisión de Libertad Religiosa mediante una orden ejecutiva en mayo de 2025 y se convirtió en el primer presidente en emitir una proclamación en honor a la festividad católica de la Inmaculada Concepción en diciembre.

El año pasado, el presidente también lanzó la iniciativa "América ora", que animaba a la gente a dedicar una hora de oración por Estados Unidos y su pueblo en preparación para el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 2026.

Inmigración, pobreza y ONG

John White, profesor de política en la Catholic University of America, afirmó que el primer año del segundo mandato de Trump "supuso un desafío para los católicos en muchos sentidos".

"La brutalidad del ICE ha llevado a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a emitir una declaración extraordinaria a instancias del Papa León XIV", declaró White, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los obispos católicos de Estados Unidos emitieron un mensaje especial en noviembre que se opone a las deportaciones masivas indiscriminadas, exige un trato humano, insta a una reforma significativa y afirma la compatibilidad de la seguridad nacional con la dignidad humana.

El gobierno de Trump, con J.D. Vance, el segundo vicepresidente católico en la historia de Estados Unidos, recortó miles de millones de dólares en fondos a organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que perjudicó financieramente a varias organizaciones católicas sin fines de lucro que sí los recibían. Trump también promulgó recortes históricos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

"Los recortes al financiamiento de las ONG, SNAP y las prestaciones de Medicaid, junto con los enormes aumentos en los costos de la atención médica, han perjudicado a las personas de bajos recursos y a la clase media en Estados Unidos y en todo el mundo", declaró.

"En lugar de ser el buen samaritano, Trump ha desafiado nuestros valores católicos y ha limitado nuestra visión de quiénes somos y en qué creemos. La interpretación de J.D. Vance del Ordo Amoris, que implica una jerarquía hacia aquellos a quienes amamos en lugar de un amor universal, es un buen ejemplo y ha sido repudiada por el Papa Francisco y el Papa León XIV", añadió.

Los recortes alinearon la política federal con la agenda del gobierno, que incluía una estricta aplicación de la ley migratoria, deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización y una menor ayuda exterior.

Catholic Charities USA recibía anteriormente más de 100 millones de dólares anuales para servicios a migrantes y la administración Trump recortó esos fondos. En respuesta, la organización redujo sus servicios.

Desde que Trump asumió el cargo, la administración afirmó haber deportado a más de 600.000 personas.

Karen Sullivan, directora de defensa de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), que brinda servicios legales a migrantes, expresó su “profunda preocupación por la forma en que se ha llevado a cabo la aplicación de las leyes migratorias” y agregó que su organización está “muy preocupada por el respeto a la dignidad humana de todas las personas”.

Sullivan afirmó que la administración está “permitiendo que sus oficiales usen fuerza excesiva al poner a las personas en custodia” y “negando el acceso a la supervisión en sus centros de detención”. También expresó su preocupación por el aumento de las tarifas de las solicitudes de asilo y el mayor margen de maniobra para que los agentes apliquen las leyes migratorias en lugares sensibles, como iglesias, escuelas y hospitales.

Dijo que el gran número de deportaciones y el aumento de las expulsiones aceleradas han “sido una carga” para las organizaciones que buscan brindar asistencia legal a los migrantes.

CLINIC recibe consultas de personas que enfrentan la deportación y también de quienes temen ser deportadas. Sullivan dijo que “la preocupación y el miedo entre las personas [que podrían enfrentar la deportación] las hace buscar ayuda y asesoramiento con mayor frecuencia”.

“El ritmo de los cambios que se han estado produciendo en el último año ha sido muy difícil de gestionar”, dijo. “Tenemos que responder muy rápidamente a los cambios”.

Medidas ejecutivas sobre género

Susan Hanssen, profesora de historia en la University of Dallas (institución católica), consideró el primer año del segundo mandato de Trump como mayormente exitoso.

“Como católicos sabemos que la ley educa, y durante el primer año de Trump en el cargo presenciamos un cambio real en la opinión pública sobre la ideología LGBT/transgénero debido a su afirmación, basada en el sentido común científico y natural, de que solo existen hombres y mujeres”, declaró Hanssen.

Trump tomó medidas ejecutivas para prohibir lo que él llamó la “mutilación química y quirúrgica” de niños, como la terapia hormonal y la transición quirúrgica. Firmó una política que restringe la participación de atletas transgénero en el deporte femenino. Reconoció legalmente solo dos géneros, determinados biológicamente: masculino y femenino.

“Su firme acción ejecutiva en este punto esencial —a nivel nacional— al obligar al Poder Ejecutivo a eliminar el lenguaje que afirma las personas trans, al departamento ejecutivo de educación a dejar de subvertir los derechos de los padres sobre sus hijos y los derechos de las mujeres en el deporte, y (de manera importante) a poner fin a la imposición de la agenda de género por parte de USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] en los países que necesitan nuestra asistencia económica”, declaró.

“Esto ha generado un cambio público genuino: menos corporaciones independientes optan por imponer junio como el mes del Orgullo LGBT a su base de clientes, menos programas de DEI que impulsan la agenda de género en la contratación y un cambio (especialmente entre los hombres jóvenes) hacia la desaprobación de los niños en transición de género e incluso hacia la desaprobación de la legalización del llamado 'matrimonio' entre personas del mismo sexo”, añadió. “Tendremos que ver cómo estas victorias del Poder Ejecutivo afectarán la acción judicial y legislativa en el futuro”.

El P. Tadeusz Pacholczyk, especialista en ética del National Catholic Bioethics Center, tenía una visión similar sobre algunos de los cambios sociales.

“La administración actual ha dedicado una gran cantidad de energía a la importante tarea de ‘avisar a la gente’, por lo que es difícil negar, por ejemplo, que la desacertada industria médico-farmacéutica, que se ha lucrado generosamente explotando a jóvenes vulnerables y otras personas con disforia de género, ya no puede ignorar los fuertes indicios de que estas prácticas no podrán continuar sin cesar”, declaró.

Pena de muerte

Trump anunció una política federal renovada y más agresiva sobre la pena de muerte en 2025, en oposición al Catecismo de la Iglesia Católica, que enseña que la pena de muerte es “inadmisible”.

Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que ordena al Departamento de Justicia que busque activamente la pena de muerte federal para delitos graves. También ordenó a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en los casos de homicidio en Washington, D.C. Su administración levantó la moratoria a las ejecuciones, revirtiendo una pausa en las ejecuciones federales y siguiendo las conmutaciones de las penas de muerte federales del presidente Joe Biden.

El arzobispo Timothy P. Broglio, entonces presidente de la USCCB, en una declaración del 22 de enero de 2025, calificó de "profundamente preocupante" el apoyo de Trump a la expansión de la pena de muerte federal. El recién elegido presidente de la USCCB, el arzobispo Paul Coakley, también pidió la abolición de la pena de muerte.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.