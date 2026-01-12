Una importante líder provida insta al movimiento a seguir presionando por la protección de los no nacidos, y llama a los defensores a exigir más políticas provida, incluso cuando el Partido Republicano muestra indicios de vacilación.

"Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de comunicar la postura moral y también la política", declaró el 9 de enero Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America.

Dannenfelser habló con Catherine Hadro, presentadora de EWTN News in Depth, sobre las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, en las que instó al Partido Republicano a ser más "flexible" con respecto a la financiación del aborto con fondos públicos.

“Ahora hay que ser un poco más flexibles con Hyde”, dijo el presidente el 6 de enero, refiriéndose a la Enmienda Hyde, política federal vigente desde hace tiempo y que ha prohibido ampliamente la financiación del aborto con fondos públicos durante casi medio siglo.

En declaraciones a Hadro, Dannenfelser fue directa: “No hay flexibilidad en ese aspecto”.

“La flexibilidad debería reservarse para lo que te pongas mañana, lo que vayas a comer esta noche, adónde vayas de vacaciones”, dijo. “Esto es una cuestión de vida o muerte”, expresó.

Hadro señaló que, durante su primera campaña presidencial, Trump había presentado una serie de promesas provida a los votantes, incluyendo la intención de convertir la Enmienda Hyde en una “ley permanente” en lugar de una disposición legislativa. Dannenfelser admitió que interactuó con Trump en temas provida solo durante su primer mandato.

“Una vez que llegó al segundo mandato, él pensó que estaba abordando el tema de la vida al decir básicamente: ‘Solo a nivel estatal, no haremos nada más a nivel federal’”, dijo. “Ahora vemos las consecuencias de tal postura. Significa que ni siquiera se puede mantener firme la Enmienda Hyde”, argumentó.

Cuando Hadro le preguntó si el movimiento provida debe “afrontar la realidad” y aceptar cambios en las prioridades políticas con respecto a la Enmienda Hyde, Dannenfelser respondió: “Lo rechazo al cien por ciento”.

“No hay ninguna posibilidad de que el poder haya abandonado la posición provida”, argumentó.

“Ya hemos pasado por esto antes. Hemos estado en momentos de debilitamiento de la columna vertebral del Partido Republicano, donde debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de comunicar la postura moral y también la política”, dijo.

Dannenfelser argumentó que el movimiento provida se encuentra “en el mejor momento para avanzar” y seguir impulsando los objetivos provida. Sin embargo, admitió que el movimiento “no está a salvo” en el Partido Republicano actual.

“Creo que la comunicación es clave”, dijo. “No podemos contenernos en exigir lo prometido y cumplirlo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .