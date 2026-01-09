En celebración del 250º aniversario de los Estados Unidos de América, el lema de la Peregrinación Eucarística Nacional 2026 es “Una nación bajo Dios”. Los peregrinos recorrerán la Ruta de Santa Francisca Javiera Cabrini para honrar a la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada.

“‘Una nación bajo Dios’ no es un eslogan prestado; más bien, es una invitación a realinear nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro país bajo la soberanía de Jesucristo”, dijo Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos, en un comunicado.

La peregrinación de 2026 tendrá lugar 75 años después de que la frase “una nación bajo Dios” se añadiera oficialmente al Juramento de Lealtad de Estados Unidos. El 14 de junio de 1954, Día de la Bandera, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que añadió “bajo Dios”, culminando una campaña iniciada en 1951 por los Caballeros de Colón.

Inspirado por el histórico aniversario de la nación, el Congreso Eucarístico Nacional quería “apoyarse en ese momento en nuestra Iglesia y en nuestro país para resaltar cómo los católicos han contribuido a esta gran experiencia estadounidense”, dijo Shanks durante una entrevista del 8 de enero con EWTN News Nightly.

La Ruta Cabrini

Está previsto que la peregrinación de 2026 comience el 24 de mayo en San Agustín, Florida, y concluya el 5 de julio en Filadelfia.

La peregrinación pasará por la mayoría de las 13 colonias originales. Los peregrinos recorrerán la costa este a lo largo de la Ruta Cabrini en honor a Santa Francisca Javiera Cabrini, la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada.

Como inmigrante italiana, Cabrini “realmente entregó su vida, su corazón, su pasión a servir a los inmigrantes en Nueva York”, dijo Shanks durante la entrevista. “Simplemente pensamos que ella era una buena representación, particularmente mientras nos centramos en un momento nacional para pensar en cómo Estados Unidos está compuesto por una variedad de culturas y diversidad. Ella también nos da un verdadero sentido de lo que significa ser católico y ser patriota”.

“Nos da un momento para reflexionar sobre su servicio y su vida mientras avanzamos en procesión hacia Filadelfia”, dijo Shanks. “Estamos pidiendo su bendición y su intercesión al embarcarnos en esta gran peregrinación”.

A lo largo de la peregrinación, 18 diócesis albergarán eventos públicos mientras los peregrinos se abren camino hacia Pensilvania.

La procesión pasará por las diócesis de San Agustín, Florida; Savannah, Georgia; Charleston, Carolina del Sur; Charlotte, Carolina del Norte; Richmond y Arlington, Virginia; Washington D.C.; Baltimore; Wilmington, Delaware; Camden y Paterson, Nueva Jersey; Manchester, New Hampshire; Portland, Maine; Boston, Springfield y Fall River, Massachusetts; Providence, Rhode Island; y Filadelfia.

Momentos destacados de la peregrinación

Llevar la presencia de Jesús a las calles es una oportunidad para “orar por la unidad y la sanación en nuestro gran país”, dijo Shanks.

A la luz de la decisión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) de consagrar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús, la peregrinación de 2026 lleva a Jesús mismo directamente al pueblo estadounidense con oportunidades de participación pública en procesiones, Misas, actos de devoción, proyectos de servicio y más.

El recorrido comenzará con una Misa de apertura en el Santuario de Nuestra Señora de La Leche en Florida, el lugar de la primera Misa celebrada en suelo estadounidense. Otros eventos incluyen conmemoraciones de los Mártires de Georgia y una celebración de la Solemnidad de Corpus Christi en la Arquidiócesis de Washington y la Diócesis de Arlington.

También se lanzarán una campaña nacional de oración y una serie digital de conferencias que destacarán temas de Estados Unidos desde una perspectiva católica.

Aunque todos los católicos están invitados a unirse a una parte del recorrido, ocho jóvenes adultos “peregrinos perpetuos” y un misionero de medios de comunicación recorrerán la ruta completa. Participarán en un retiro privado a mitad de camino en el Santuario de Santa Francisca Javiera Cabrini en la ciudad de Nueva York.

“Son jóvenes de todos los ámbitos de la vida en nuestro país. Por lo general, lo que vemos después de la peregrinación es que sus vidas son transformadas”, dijo Shanks. “Algunos entran al seminario, otros ingresan a la vida religiosa. Pero son una verdadera inspiración para todos nosotros. Pero son como todos nosotros. Sus vidas están ahí para ser transformadas por el Señor”.

La última parada de los peregrinos será en Filadelfia, la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El fin de semana de clausura contará con adoración eucarística el 4 de julio durante todo el día, una Misa de cierre en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo, y una procesión eucarística final hasta el Santuario Nacional de San Juan Neumann.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.