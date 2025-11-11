La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) aprobó la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús en 2026 para acompañar el 250º aniversario del país.

En la Asamblea Plenaria de Otoño de la USCCB en Baltimore, los obispos votaron a favor de “encomendar nuestra nación al amor y cuidado del Sagrado Corazón de Jesús”. Consagrar la nación es una oportunidad “para recordar a todos nuestra tarea de servir a nuestra nación perfeccionando el orden temporal con el espíritu del Evangelio, tal como lo enseñó el Concilio Vaticano II”, dijo Mons. Kevin Rhoades, Obispo de Fort Wayne-South Bend, en el estado de Indiana.

“Hace cien años, en 1925, en su encíclica instituyendo la fiesta de Cristo Rey, el Papa Pío XI, basándose en la enseñanza del Papa León XIII, se refirió a la piadosa costumbre de consagrarse uno mismo, las familias e incluso las naciones al Sagrado Corazón de Jesús como una manera de reconocer la realeza de Cristo”, dijo Rhoades, quien forma parte del consejo asesor para la Comisión de Libertad Religiosa del presidente estadounidense Donald Trump.

Para ayudar a los católicos a prepararse para la consagración, Rhoades dijo que los obispos desarrollarán recursos de oración, incluida una novena. Señaló que ya están elaborando otros materiales para que las diócesis, parroquias y grupos los utilicen para involucrar a los fieles.

“En su cuarta y última encíclica, Dilexit Nos, el Papa Francisco llevó la devoción al Sagrado Corazón al centro de la vida católica como el símbolo supremo del amor humano y divino, llamándolo fuente de paz y unidad”, dijo Rhoades, quien ha presidido el Comité de Libertad Religiosa de la USCCB.

Francisco “escribió sobre cómo el Sagrado Corazón nos enseña a construir en este mundo el reino de Dios, un reino de amor y justicia. Luego, en su primera exhortación apostólica, Dilexi Te, el Papa León XIV, siguiendo la enseñanza del Papa Francisco, nos invita a contemplar el amor de Cristo, el amor que nos impulsa a la misión en nuestro mundo sufriente de hoy”, añadió Rhoades.

Antes de que los obispos votaran para consagrar a Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús, el Arzobispo de Seattle, Mons. Paul Etienne, preguntó si los obispos incluirán materiales catequéticos para guiar a los católicos, ya que la devoción “invita, en última instancia, a las personas a una relación más profunda con la misma persona de Jesús”.

Etienne dijo que “la devoción al Sagrado Corazón es muy rica y casi compleja”. Rhoades respondió que “sí tienen la intención de contar con materiales catequéticos”, porque “hay una abundancia de enseñanzas hermosas”.

A petición del Obispo Auxiliar de San Antonio, Mons. Arturo Cepeda, Rhoades dijo que los obispos pueden proporcionar los materiales en varios idiomas “para involucrar al mayor número posible de nuestra gente”. Señaló que los recursos también permitirán que individuos y familias hagan su propia consagración, mientras la consagración ocurre simultáneamente en todo el país.

El Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, propuso una celebración durante la reunión de primavera de los obispos en Orlando, estado de Florida, en junio, en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y sugirió invitar a Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros funcionarios.

Historia de la devoción

La historia detrás de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se remonta a 1673. En un monasterio perteneciente a la Orden de la Visitación de Santa María en el este de Francia, la hermana Margarita María Alacoque comenzó a experimentar visiones del Sagrado Corazón que continuaron durante 18 meses.

La hermana Margarita María aprendió formas de venerar el Sagrado Corazón de Cristo durante sus visiones. Estas devociones incluían una Hora Santa los jueves, la creación de la fiesta del Sagrado Corazón después del Corpus Christi y la recepción de la Eucaristía el primer viernes de cada mes.

El 16 de junio de 1675, Jesús le pidió a la hermana Margarita María que promoviera una fiesta en honor a su Sagrado Corazón. También les hizo 12 promesas a todos los que veneraran y promovieran la devoción al Sagrado Corazón.

El Vaticano inicialmente dudó en declarar una fiesta del Sagrado Corazón, pero a medida que la devoción se extendió por Francia, la Santa Sede concedió la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a Francia en 1765.

En 1856, el beato Pío IX designó el viernes después de la octava de Corpus Christi como la fiesta del Sagrado Corazón para la Iglesia universal.