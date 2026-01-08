El Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Mons. Bernard Hebda, pidió oraciones y calma después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparara y matara el 7 de enero a una ciudadana estadounidense en Minneapolis.

Las autoridades informaron que el agente de ICE disparó y mató a Renee Good, de 37 años, tras lo que se reportó como un altercado en una calle del sur de Minneapolis. Según informes, el oficial disparó contra el vehículo de Good después de que aparentemente intentara huir de los agentes que la rodeaban.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, alegó el 7 de enero que Good estaba "acosando y obstaculizando" a los agentes antes del tiroteo. Las fuerzas del orden, incluyendo el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, están investigando el incidente.

“Necesitamos bajar la temperatura de la retórica”

En su declaración, Mons. Hebda pidió a “todas las personas de buena voluntad que se unan a mí en oración por la persona asesinada, por sus seres queridos y por nuestra comunidad”.

“Seguimos en un momento en este país en el que necesitamos bajar la temperatura de la retórica, detener la especulación infundada en el miedo y empezar a ver a todas las personas como creadas a imagen y semejanza de Dios”, declaró el prelado.

“Esto es tan cierto para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes como para nuestros funcionarios electos y quienes son responsables de hacer cumplir nuestras leyes”, continuó. “Me hago eco hoy del reiterado llamado de los obispos católicos estadounidenses para que nos unamos como nación y aprobemos una reforma migratoria significativa que haga justicia a todas las partes”.

“Cuanto más nos neguemos a abordar este tema en el ámbito político, más divisivo y violento se volverá”, añadió Mons. Hebda.

El arzobispo se refería a una declaración de noviembre de 2025 de los obispos estadounidenses, que insta a una reforma migratoria y se opone a la deportación masiva e indiscriminada de inmigrantes sin estatus legal.

"Oramos por el fin de la retórica deshumanizante y la violencia, ya sea dirigida contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden", dijeron los obispos en ese momento. "Oramos para que el Señor guíe a los líderes de nuestra nación y agradecemos las oportunidades pasadas y presentes de dialogar con el público y los funcionarios electos".

Las autoridades de Minnesota respondieron con críticas al tiroteo del 7 de enero. El gobernador estatal, Tim Walz, denunció en una publicación en X lo que llamó la "maquinaria de propaganda" en torno al incidente, mientras que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que las autoridades "exigían al ICE que abandonara la ciudad inmediatamente".

Por su parte, Mons. Hebda afirmó en su declaración: "Solo trabajando juntos, con la ayuda de Dios, lograremos la paz en nuestras comunidades, en el estado y en el mundo".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.