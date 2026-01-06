Los obispos de los Estados Unidos han invitado a los católicos a rezar la novena anual "Respetemos la Vida" (Respect Life) por la protección de los niños no nacidos.

El Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) patrocina la oración "9 Días por la Vida", que comenzará el viernes 16 de enero y terminará el 24 de enero. La novena se reza en observancia del Día anual de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos, que se celebra el 22 de enero.

La edición 2026 de "9 Días por la Vida" marca la decimocuarta vez que se lleva a cabo esta novena. Desde su inicio, la oración ha llegado a cientos de miles de personas en más de 100 países de seis continentes, según la USCCB.

La intención principal de la novena es el fin del aborto, y también ofrece oraciones por las madres y los padres, por quienes sufren a causa de haber participado en abortos, por los líderes civiles y por los activistas provida.

Quienes se inscriban para participar pueden acceder a un paquete de recursos con información tanto en inglés como en español. A los participantes se les ofrecerán intenciones de oración diarias acompañadas de breves reflexiones y sugerencias de acciones para ayudar a construir una cultura de la vida. También hay recursos disponibles para ayudar a los líderes a guiar la novena en parroquias, escuelas y ministerios.

Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos

La USCCB comenzó a patrocinar la novena en 2013 para conmemorar el 40º aniversario de la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade del 22 de enero de 1973. Tras la legalización del aborto, "millones de niños han perdido la vida, y millones de mujeres y familias han sido heridas por el aborto", afirmó la USCCB.

Aunque la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade en 2022, los obispos señalaron que todavía se necesitan esfuerzos continuos "para proteger a los niños y a sus madres de la tragedia del aborto".

La Instrucción General del Misal Romano (GIRM) designó el 22 de enero como "un día particular de oración y penitencia". En todas las diócesis de los EE. UU., el día "se observará como un día particular de oración por la restauración plena de la garantía legal del derecho a la vida y de penitencia por las violaciones a la dignidad de la persona humana cometidas mediante actos de aborto", según la GIRM.

En el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos, los obispos sugieren que los fieles observen la jornada asistiendo a Misa, absteniéndose de comer carne, rezando la Coronilla de la Divina Misericordia, ayunando, rezando un misterio del rosario o rezando una oración por la vida ante Jesús en el Santísimo Sacramento.



