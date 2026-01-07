El presidente Donald Trump está pidiendo a los republicanos del Congreso ser más flexibles con respecto a la financiación de los abortos con fondos públicos, mientras los legisladores continúan negociando una extensión de los subsidios a la atención médica relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

Algunos subsidios federales que redujeron las primas para quienes se acogieron a la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiraron en diciembre.

La Kaiser Family Foundation estima que el aumento promedio de las primas para quienes perdieron los subsidios será de alrededor del 114%, de $888 en 2025 a $1,904 en 2026. Los costos exactos variarán según los planes específicos.

Trump ha animado a su partido a trabajar para extender esos subsidios y les pide “flexibilidad” con respecto a una disposición que podría afectar los abortos financiados con dinero público. Los demócratas han propuesto eliminar las restricciones de la Enmienda Hyde, que prohíbe la financiación federal directa para abortos en la mayoría de los casos.

“Que el dinero vaya directamente a la gente”, dijo Trump en el retiro de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 6 de enero.

“Ahora tienen que ser un poco flexibles con la Enmienda Hyde”, dijo el presidente. “Saben que tienen que ser un poco flexibles. Tienen que encontrar una solución. Tienen que usar el ingenio. Tienen que trabajar. Todos somos grandes partidarios de todo, pero tienen que ser flexibles. Tienen que tener flexibilidad”, afirmó.

La Enmienda Hyde comenzó como una disposición bipartidista en proyectos de ley de financiación que prohibió el uso de fondos federales durante más de 45 años. Los legisladores han reautorizado la prohibición cada año desde su introducción en 1976.

Un estudio del Charlotte Lozier Institute estima que la Enmienda Hyde ha salvado más de 2,6 millones de vidas. Según una encuesta realizada por el Marist Institute for Public Opinion, encargada por los Caballeros de Colón, casi 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a la financiación fiscal de los abortos.

Sin embargo, en los últimos años, muchos políticos demócratas han intentado mantener esta norma fuera de los proyectos de ley de gastos. El expresidente Joe Biden abandonó la Enmienda Hyde en las propuestas presupuestarias, pero finalmente se incluyó en las versiones finales de compromiso que se convirtieron en ley.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, criticó a Trump por instar a flexibilizar la disposición, calificando su apoyo como "un principio fundamental inquebrantable y un estándar mínimo en el Partido Republicano".

Dannenfelser afirmó que los republicanos "seguramente perderán este noviembre" si abandonan la Enmienda Hyde: "Los votantes enviaron una trilogía [republicana] a Washington y esperan que gobierne como tal".

"Ceder a las exigencias demócratas de que nuestros impuestos se utilicen para financiar planes que cubran el aborto a demanda hasta el nacimiento sería una gran traición", declaró.

Dannenfelser también señaló que, antes de estos comentarios, Trump había apoyado sistemáticamente la Enmienda Hyde. El presidente emitió una orden ejecutiva en enero sobre la aplicación de la Enmienda Hyde, acusando al gobierno de Biden de ignorar esta "política de sentido común".

“Durante casi cinco décadas, el Congreso ha promulgado anualmente la Enmienda Hyde y leyes similares que impiden la financiación federal del aborto electivo, lo que refleja un consenso de larga data de que los contribuyentes estadounidenses no deben verse obligados a pagar por esta práctica”, dice la orden ejecutiva.

“Es política de Estados Unidos, en consonancia con la Enmienda Hyde, poner fin al uso forzado del dinero de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo”, añade.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.