Más de dos tercios de los votantes católicos estadounidenses tienen una opinión favorable del Papa León XIV durante el primer año de su pontificado, y sólo un porcentaje ínfimo lo ve de manera desfavorable, según una encuesta realizada por RealClear Opinion Research y EWTN News.

Una encuesta a 1.000 votantes católicos, publicada por ambas organizaciones el 11 de diciembre, encontró que el 70% de las personas dijo tener una opinión algo o muy favorable del Pontífice. Sólo el 4% informó una opinión desfavorable de León, y el 26% restante dijo ser neutral.

La encuesta se realizó entre el 9 y el 11 de noviembre, aproximadamente seis meses después de que comenzara su papado. León, nacido en Chicago (Estados Unidos), es el 267º papa y el primero nacido en Estados Unidos.

La encuesta encontró que el 43,6% de los encuestados dijo que su opinión de León es muy favorable y el 26,7% dijo que era algo favorable. Sólo el 1,1% de los votantes católicos estadounidenses dijo que su opinión es muy desfavorable y apenas el 3,1% dijo que era algo desfavorable.

Quienes asisten a Misa con regularidad tuvieron más probabilidades que los asistentes infrecuentes de decir que tienen una opinión favorable del Pontífice. Quienes asisten de forma infrecuente tuvieron más probabilidades que los asistentes regulares de mantener una opinión neutral.

Entre quienes asisten a Misa al menos una vez por semana, aproximadamente el 75% tiene una opinión favorable, menos del 4% tiene una opinión desfavorable y casi el 21% es neutral. Entre quienes asisten menos de una vez por semana, casi el 66% tiene una opinión favorable, menos del 5% tiene una opinión negativa y poco más del 29% dijo ser neutral.

La preferencia por León fue ligeramente mayor entre los demócratas registrados que entre los republicanos registrados y los independientes, y los tres grupos, de manera abrumadora, mantienen una opinión favorable del Santo Padre.

Entre los demócratas, más del 74% ve favorablemente a León, menos del 5% lo ve desfavorablemente y poco más del 21% es neutral. Entre los republicanos, más del 70% lo ve favorablemente, menos del 5% dijo tener una opinión desfavorable y más del 25% fue neutral. Entre los independientes, poco menos del 63% tuvo una opinión favorable, menos del 4% mantuvo una opinión desfavorable y casi el 34% dijo ser neutral.

En el último mes, León se ha pronunciado sobre la política de Estados Unidos en algunas ocasiones, pero muchos comentarios se hicieron después de que se realizara la encuesta. El Pontífice animó a los estadounidenses a prestar atención a un mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) que se opone a “la deportación masiva indiscriminada de personas” y, más recientemente, dijo que el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania debilitaría la alianza de Estados Unidos con Europa.

Según encuestas de Gallup, la tasa de favorabilidad del Papa Francisco se mantuvo por encima del 75% durante la mayor parte de su pontificado entre los católicos. Su cifra de favorabilidad más baja fue del 71% en julio de 2015. El número de católicos con una opinión desfavorable se mantuvo relativamente bajo durante todo el pontificado, pero aumentó gradualmente hasta el 17% en diciembre de 2023.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.