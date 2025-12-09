El Papa León XIV dijo que el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania amenaza con deshacer la alianza entre Europa y Estados Unidos.

Consultado por los periodistas el 9 de diciembre sobre la iniciativa, el Papa dijo: “Preferiría no comentar sobre ello. No lo he leído completo. Lamentablemente, algunas partes que he visto suponen un cambio enorme respecto de lo que durante muchos años fue una verdadera alianza entre la U.E. y EE.UU.”.

El Papa hizo estos comentarios ante los periodistas después de reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Castel Gandolfo.

El Papa León dijo que “las declaraciones [de Trump] que se han hecho recientemente sobre Europa, creo que intentan deshacer lo que considero una alianza importante hoy y de cara al futuro. Es un programa que el presidente Trump y sus asesores elaboraron, y él es el presidente de EE.UU. Y tiene derecho a hacerlo”.

El Santo Padre pidió que continúe el diálogo para buscar una “paz justa y duradera” en Ucrania durante la reunión con Zelenski el martes, según el Vaticano.

Ambos también abordaron la cuestión de los prisioneros de guerra y la urgente necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos con sus familias. Según el Vaticano, la Santa Sede continuará sus esfuerzos en este sentido, incluidos “los esfuerzos del enviado especial del Santo Padre para las cuestiones humanitarias en Ucrania”, dijo el Cardenal Matteo Zuppi, así como para asegurar la liberación de los prisioneros de guerra.

En un comunicado publicado por el Vaticano después de la reunión en Castel Gandolfo, el Papa “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas logren una paz justa y duradera”.

El Vaticano ha ejercido mediación entre Kiev y Moscú en la cuestión del regreso de los niños. Zelenski escribió en X: “Informé al Papa sobre los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos para lograr la paz. Comentamos sobre las acciones futuras y la mediación del Vaticano orientada a devolver a nuestros niños secuestrados por Rusia”.

Tras la audiencia privada, Zelenski expresó su “profunda gratitud” al Papa León XIV por el constante apoyo de la Santa Sede al pueblo ucraniano.

El Papa León XIV habla con la prensa en Castel Gandolfo, el 9 de diciembre de 2025. Crédito: Zofia Czubak/CNA.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.