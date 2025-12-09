El Papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, según informó la Santa Sede en un comunicado.

El encuentro, descrito como “cordial”, estuvo centrado en la situación de la guerra en Ucrania y en las perspectivas de las iniciativas diplomáticas actualmente en curso.

Durante la conversación, el Santo Padre reiteró “la necesidad de continuar el diálogo” y renovó su “apremiante deseo” de que los esfuerzos diplomáticos puedan conducir a “una paz justa y duradera”, según la nota difundida por el Vaticano.

La reunión abordó también cuestiones humanitarias especialmente sensibles. Durante las conversaciones se hizo referencia a la situación de los “prisioneros de guerra” y se subrayó la urgencia de “garantizar el regreso” de los niños ucranianos separados de sus familias y deportados ilegalmente a Rusia.

Tras la audiencia privada, Zelenski expresó su “profunda gratitud” al Papa León XIV por el constante apoyo de la Santa Sede a la población ucraniana.

En un mensaje difundido en sus redes sociales tras la reunión, agradeció en particular la ayuda humanitaria. Durante la audiencia, según relató, agradeció al Pontífice “sus constantes oraciones por Ucrania y por el pueblo ucraniano, así como sus llamados a una paz justa”.

El presidente ucraniano informó además al Papa sobre los contactos y negociaciones diplomáticas que Kiev mantiene con Estados Unidos para abrir caminos hacia la paz. “Le informé al Papa sobre los esfuerzos diplomáticos con los Estados Unidos para lograr la paz”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el destino de los menores ucranianos deportados ilegalmente a territorio ruso. Zelenski destacó que ambos discutieron “las acciones futuras y la mediación del Vaticano destinada a lograr el retorno de nuestros niños secuestrados por Rusia”, un tema que la Santa Sede mantiene en su agenda humanitaria desde los primeros meses del conflicto.

El mandatario ucraniano expresó también su agradecimiento a León XIV “por todos sus esfuerzos para apoyar a los jóvenes ucranianos” y por la atención constante hacia las necesidades del país. En ese sentido, subrayó que el encuentro fue “un diálogo importante y cercano”, centrado en la protección de la población civil y en el acompañamiento espiritual que el Pontífice ha manifestado en repetidas ocasiones.

Zelenski aprovechó la ocasión para renovar una invitación formal al Papa para viajar a Ucrania. “Invité al Papa a visitar Ucrania. Sería una señal poderosa de apoyo para nuestro pueblo”, afirmó.

El Papa, Zelenski y el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash. Crédito: Vatican Media

La audiencia se produce un día después de que Zelenski viajase al Reino Unido, donde mantuvo una reunión en Downing Street con el primer ministro de ese país, Keir Starmer, en la que participó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ese encuentro estuvo centrado en las negociaciones en torno al plan de paz para Ucrania presentado por Washington y en los siguientes pasos que deben producirse. El primer borrador de 28 puntos presentado por la Administración de Donald Trump en noviembre planteaba una resolución del conflicto ampliamente favorable a Moscú.

A esa propuesta siguió otra forjada en Ginebra por delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Europa. Zelenski ha llegado a Castel Gandolfo, donde el Papa suele transcurrir los martes en una pausa semanal, después de tres días de conversaciones en Miami entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el negociador ucraniano, Rustem Umerov.

Hace justo una semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con Witkoff en Moscú sin ningún avance significativo.

Este es el tercer encuentro oficial entre ambos, después de que León XIV recibiera a Zelenski en una audiencia tras la Misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

Tras esta reunión, Zelenski tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a las 15:00 (hora local) en el marco de una nueva ronda de contactos con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.

Ucrania solicitó por primera vez la intervención del Vaticano poco después de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Desde entonces, la Santa Sede continúa su actividad diplomática en favor de la paz, al tiempo que mantiene canales de diálogo abiertos con todas las partes implicadas.



