Hoy 27 de septiembre fue beatificado en Ucrania el P. Pietro Paolo (Pedro Pablo) Oros, sacerdote mártir asesinado por el régimen comunista en 1953, cuando sólo tenía 36 años.

Esta beatificación ha sido un evento largamente esperado, ya que en agosto de 2022 el Papa Francisco aprobó el decreto que reconocía el martirio del P. Oros, pero esta no se había podido realizar hasta ahora a causa de la guerra y por la muerte del Pontífice argentino.

El Papa León XIV y el nuevo beato

En la audiencia jubilar que presidió hoy, el Papa León XIV oró por la intercesión del sacerdote mártir, para que el Señor dé fortaleza y esperanza a los ucranianos ante la guerra.

“Hoy, en Bilki (Ucrania), se ha beatificado al sacerdote Pietro Paolo Oros, de la Eparquía de Mukachevo, asesinado en 1953 por odio a la fe”, dijo el Papa en sus saludos a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro en ocasión del Jubileo de los Catequistas.

“Cuando la Iglesia Greco-Católica fue declarada ilegal –continuó León– él permaneció fiel al Sucesor de Pedro y continuó con valentía ejerciendo su ministerio de forma clandestina, consciente de los riesgos”.

“Invocamos la intercesión de este nuevo Beato, para que obtenga para el querido pueblo ucraniano la fortaleza de perseverar en la fe y en la esperanza, a pesar del drama de la guerra”, concluyó el Santo Padre.

El nuevo beato no enseñaba con la palabra escrita sino con la vida

La Divina Liturgia de la beatificación fue presidida, en representación del Papa León XIV, por el Cardenal polaco Grzegorz Ryś, Arzobispo de Łódź.

"Hoy proclamamos beato a un mártir para quien la cruz no era sólo la muerte, sino la vida entera", señaló el cardenal, según informa Vatican News, y destacó también su "profunda fe y espiritualidad" de Oros, cuyas rodillas "estaban duras como suelas a fuerza de rezar".

El nuevo beato, dijo el cardenal polaco, “no enseñaba con la palabra escrita; enseñaba con la vida, con el ejemplo". En él, continuó, "convergían en una única actitud, eran como los dos perfiles de su rostro. Era pobre porque daba, daba porque sabía ser pobre. En la rectoría donde vivía no había más que una mesa muy sencilla y algunas sillas”.

Tras advertir que a causa de la guerra en Ucrania muchos han muerto y otros tantos lo han perdido todo, el Cardenal Ryś destacó que “precisamente hoy, en circunstancias tan dramáticas, cuando tenéis todo el derecho a pensar primero en vosotros mismos, el Beato P. Pedro os dice: ¡Sed misericordiosos!".

Luego de destacar que el P. Oros fue un puente entre el cristianismo occidental y oriental, también con los ateos, el arzobispo dijo que la vida del mártir y la de sus hermanos sacerdotes "arrestados, perseguidos, torturados, asesinados, muertos en prisión" enseñan “el amor poderoso y radical, en la vida y en la muerte".

¿Quién fue el sacerdote mártir Pietro Paolo Oros?

Pietro Paolo Oros nació el 14 de julio de 1917 en el pueblo de Biri (Hungría), en el seno de una familia greco-católica, en la que su padre era sacerdote, algo permitido en los ritos orientales de la Iglesia Católica.

Según señala una biografía del beato, publicada por el Dicasterio para las Causas de los Santos, en 1937 ingresó en el seminario de Uzghorod y el 18 de junio de 1942, fue ordenado sacerdote célibe de la Eparquía greco-católica de Mukachevo (Ucrania), que abarcaba este país y otros tres: Hungría, Eslovaquia y Rumanía.

En 1944, el territoreste donde trabajaba fue ocupado por tropas soviéticas del Ejército Rojo y anexado a Ucrania y luego a la URSS. Así comenzó la persecución de la Iglesia greco-católica. En 1946 fue trasladado a Bilki, en el distrito de Irshava, como párroco. A partir de 1948, se intensificó la presión para que se convirtiera a la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero no cedió.

En 1949, se prohibieron las actividades pastorales y se cerraron todas las iglesias greco-católicas. La propia Eparquía greco-católica de Mukachevo fue abolida. Sin embargo siguió ejerciendo su ministerio en la clandestinidad, consciente de los riesgos, como el hecho de que era vigilado por los servicios secretos.

El 28 de agosto de 1953 un policía lo detuvo en la estación de tren del pueblo de Sil'ze (Unión Soviética) y lo mató a tiros.