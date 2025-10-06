El presidente de la República de Lituania, Gitanas Nausėda, destacó la voz del Papa León XIV en la “defensa de Ucrania” y su compromiso con la paz tras el encuentro mantenido esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano.

“Ha sido un honor reunirme hoy con Su Santidad el Papa León XIV”, escribió el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales. “Agradecí al Santo Padre sus incansables llamados a la paz y la justicia, su voz en defensa de Ucrania y su compasión hacia las víctimas de la guerra”, agregó el jefe de Estado.

Nausėda subrayó que Lituania y la Santa Sede comparten “el compromiso de defender los valores de la dignidad humana, la libertad religiosa, la paz y la solidaridad”, pilares que —según indicó— orientan la acción de su país en el ámbito internacional.

Durante el encuentro, el presidente invitó formalmente al Papa León XIV a realizar una visita apostólica a Lituania, lo que constituiría el primer viaje papal al país báltico desde la visita de San Juan Pablo II en 1993.

Según el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, durante el encuentro de Nausėda en la Secretaría de Estado se abordaron “cuestiones de relevancia internacional, con especial atención a la situación en Ucrania”.

“En este contexto, se subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos diplomáticos para la búsqueda de soluciones pacíficas, evitando la escalada del conflicto y sus imprevisibles y graves consecuencias humanitarias”, explicó el Vaticano tras la reunión que mantuvo el presidente de Lituania con el secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Mons. Paul Richard Gallagher.

“Durante el cordial encuentro, ambas partes expresaron su satisfacción por las buenas y fructíferas relaciones existentes entre la Santa Sede y Lituania, destacando la colaboración diplomática y cultural que ha caracterizado los vínculos bilaterales en los últimos años”, aseguró el Vaticano en el comunicado.



